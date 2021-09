"Tax the rich": es el escueto pero potente mensaje incluido en un vestido que la congresista Alexandria Ocasio-Cortez ha lucido en la gala del Met 2021 (el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York). Ocasio-Cortez ya ha hablado en muchas otras ocasiones sobre los impuestos. Un menaje que a algunos puede no parecerles muy ambicioso pero a otros ciertamente sí:

Con letras rojas sobre tela blanca, su vestido ha sido de lo más comentado del evento:

"Tax the rich" Vs "I really don't care, do you?" pic.twitter.com/e5FNdgninX

No fue la única en lucir una vestimenta reivindicativa, la congresista demócrata Carolyn B. Maloney llevó un modelo con el mensaje "Mismos derechos para las mujeres":

Representative Carolyn Maloney of New York arrived at the Met Gala in a dress with streaming epaulets bearing the message "Equal Rights for Women" and a matching bag advocating for the passage of the Equal Rights Amendment. Follow live updates: https://t.co/3Qv3ZdzRo4 pic.twitter.com/UOIoCc5pBT

— The New York Times (@nytimes) September 13, 2021