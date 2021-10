La nueva Ley de Vivienda acordada esta semana entre PSOE y Unidas Podemos ya está teniendo los primeros efectos, antes siquiera de llegar a entrar en vigor. En concreto, está consiguiendo retratar a la derecha española si es que no lo estaba ya con este asunto.

Ayer vimos al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, presumir de que no tienen intención de hacer absolutamente nada para regular los precios de los alquileres en la capital, y a su vicealcaldesa, Begoña Villacís, dejar meridianamente claro qué intereses defienden ellos.

Pero también contemplamos con sorpresa a Pablo Casado decir la ingenuidad de que "si tienes un trabajo y una nómina puedes acceder a un alquiler".

Unas palabras que demuestran cuán lejos están algunos políticos de la realidad cotidiana de muchos españoles. El director de Hora 25 en la Cadena Ser, Aimar Bretos, no ha dejado pasar el momento y ha hecho una reflexión sobre lo dicho por Casado.

"¿Cuánto tiempo tiene que llevar uno sin sentir lo que siente un joven trabajador de clase media en Madrid, Barcelona, Palma… para decir que si tienes una nómina puedes acceder al alquiler?", se pregunta Bretos.

Hay un sector de la sociedad que no concibe, literalmente, ciertas realidades. Aquel que no ha tenido que esperar 14 meses para una resonancia, o devolver un recibo porque no podía pagar el súper, o pasar un invierno sin encender la calefacción, no es consciente de esto.

— Santi (@ihriel6666) October 6, 2021