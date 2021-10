Por Tremending

Si los miércoles ya se conocen como los de "le voy a dar un dato señor Egea" que usa Yolanda Díaz en sus réplicas al secretario general del PP en el Congreso, los jueves van camino de conocerse también como los de "le voy a dar una propuesta" de la portavoz de Más Madrid, Mónica García, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La intervención de este jueves de García ha dejado unos cuantos titulares ante el repaso que le ha dado a una Ayuso, que nuevamente prefería mirar sus papeles antes que contener el chaparrón mirando a los ojos a la líder de la oposición madrileña. "Con la vivienda por las nubes, usted arruina la posibilidad de emanciparse de los jóvenes. Con las ayudas a la conciliación por los suelos, usted arruina el deseo de poder madres y padres. Con los empleos de mierda, ustedes arruinan los planes de futuro, más allá de mañana. Y con su modelo liberaloide, ustedes arruinan el deseo de tener una sociedad justa, empática y con futuro para nuestros hijos", le ha espetado García.

Y ha continuado así: "Usted arruina algo más que la posibilidad de tener cosas tangibles como tener un coche, tener un trabajo o tener una hipoteca. Usted arruina algo que es más inmaterial y que es una de las cosas más bellas y más poderosas de este mundo, que es la posibilidad misma de tener una familia y la de poder cuidarla y disfrutarla con tranquilidad. Y esto es imperdonable".

A continuación le ha rebatido el argumento de Díaz Ayuso para criticar la propuesta del Gobierno de coalición de intentar descentralizar las instituciones del Estado: "Usted, señora Ayuso, lleva toda la semana quejándose de que nos roban las instituciones cuando es usted la que desde las instituciones nos roba la posibilidad de cuidar de nuestras familias. A mí me importa bien poco que se vayan de Madrid una o dos instituciones del Estado, lo que sí me importa es que se vayan los madrileños y las madrileñas porque aquí no pueden vivir".

"Así que le pido que deje de hacerse la víctima y que deje de expoliar a las familias madrileñas. Es usted y nadie más la mayor enemiga de las familias de esta región", ha sentenciado.

Por último, ha apostillado que está "harta de llegar a casa y que me escriban comentándome lo bronco que ha sido el Pleno. El único elemento bronco es usted y su grupo parlamentario: sus insultos, su falta de educación… sé que es una estrategia para tapar su incompetencia pero no me da la gana que usen las instituciones democráticas para desprestigiar el oficio de la política que algunos venimos a intentar dignificar".

Tras lo que ha dejado una propuesta encima de la mesa, como viene haciendo cada jueves en la Asamblea. "Así que por cada insulto, nosotros les traemos una propuesta. La de hoy: una ley de familias monomarentales que la iguale a la de familias numerosas. A usted y a mi, señora Ayuso no nos pagan por hacer clickbait si no por solucionar los problemas de la gente".

