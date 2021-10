La dieta que defiende el PP: desde el vino de Aznar a las cañas y las pizzas de Ayuso, los chuletones o los dulces

Por Tremending

¿Qué tipo de alimentación sana cree el PP que se debe tener? Si es por las declaraciones públicas que han hecho sus dirigentes, se puede decir que consideran que seguir una dieta equilibrada es todo lo contrario a lo que recomiendan los nutricionistas y la propia Organización Mundial de la Salud (OMS). Desde José María Aznar hasta Mariano Rajoy y Teodoro García Egea han protagonizado polémicas relacionadas con la alimentación, aunque liderando el ránking está Isabel Díaz Ayuso con su defensa de las pizzas, cañas y dulces.

Público ha recopilado las declaraciones más locas de los conservadores. Para la primera hay que remontarse años atrás, ¿quién ha podido olvidar la famosa declaración de Aznar diciendo que quién era la DGT para decir que no se puede conducir habiendo bebido vino? Fue en 2007 cuando el expresidente del Gobierno criticó que existan controles para evitar que la gente conduzca el coche después de haber consumido alcohol. "A mí no me gusta que me digan no puede ir usted a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, debe usted evitar esto y además a usted le prohíbo beber vino. Las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber déjame que las beba tranquilamente; no pongo en riesgo a nadie ni hago daño a los demás", dijo.

Esta declaración de Aznar se suele recordar cuando salen nuevas campañas del Gobierno contra productos o actitudes que son nocivas para la salud, como ha ocurrido ahora con la decisión del Ministerio de Consumo de regular la publicidad dirigida a los menores de dulces y otros productos con mucho azúcar. La derecha ha salido en tropa a criticar la medida de Alberto Garzón aunque no lo ha hecho con argumentos: lo más viral ha sido una fotografía del del responsable de Comunicación Online del PP, Ismael Sirio López, con multitud de productos con alto nivel de azúcar.

Que la respuesta del PP sea amenazar a Garzón con atiborrar a sus hijos de bollería industrial es una de las imbecilidades más grandes que he visto últimamente. Similar a la era Aznar y su libertad para cascarse las copas de vino que quiera antes de conducir. Gañán es la palabra. https://t.co/JjZ3gw3xch — Carlos Solsona (@Carlos_Solsona) October 28, 2021

Pero seguimos hablando de alcohol con Mariano Rajoy y su alabanza al vino como "generador de conversaciones y sellador de pactos". "¡Viva el vino!", dijo en un mitin de Ciudad Real. Desde el PP también se ha utilizado la cerveza en campaña electoral. Ayuso convirtió las cañas y los bares en el centro de sus reivindicaciones ante el último encuentro en las urnas.

Y ahora empezamos con la comida. Es imposible de olvidar la defensa de Ayuso cuando la Comunidad de Madrid estuvo repartiendo menús infantiles de Telepizza durante el confinamiento domiciliario. "Al 100% de los niños les encantan las pizzas", dijo la presidenta. Después, en un informe, su Gobierno llegó a afirmar en un informe que "la pizza es uno de los productos más antiguos de la dieta mediterránea, se consume desde hace más de 1.000 años. Además, de hidratos de carbono, la pizza es fuente de nutrientes variados como: Potasio, Calcio, Hierro, Fibra, etc. Gracias a la cantidad y variedad de alimentos que se pueden combinar en su elaboración".

Los conservadores también han lanzado varias campañas por Twitter como sucedió con #LaGuerraDelChuletón. Una campaña de Alberto Garzón para reducir el consumo de carne entre la sociedad española dejó al descubierto que varios de los conservadores no defienden dietas que realmente son equilibradas. Las fotografía que difundieron de sus platos de comida eran de todo menos saludables.

No puede acabar el día sin recordar que #YoComoCarne, porque forma parte de la dieta mediterránea, su consumo es saludable y hay que apoyar al sector cárnico y ganadero. pic.twitter.com/S6qaEbgbro — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) July 8, 2021

Como al parecer ha interesado mucho mi dieta, os informo. Hoy ha tocado una ensalada de tomate y unas puntillitas. Lo mejor es comer un poco de todo de forma equilibrada, sin imponer ni prohibir. pic.twitter.com/gySvcjp0Nc — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) July 9, 2021