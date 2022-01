"Qué bochorno de nivel político": Ayuso vuelve a dar que hablar con un tuit sobre la polémica de las macrogranjas

"1 hora de Falcon produce las mismas emisiones que 16.000 vacas". No es ninguna broma, es el tuit publicado nada menos que por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En concreto, repite las palabras de otro tuit publicado por la Consejera de Medioambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, que añadía: "Y las vacas producen leche, carne y generan empleo y riqueza en el mundo rural". Es uno de los argumentos que Martín utiliza para pedir que Sánchez cese a Garzón. Cuando creíamos que no podían superarse bajando el nivel del debate político, van y lo consiguen.

Todo ello, tras una semana dando vueltas y vueltas a una polémica ficticia creada tras unas palabras tergiversadas al ministro Alberto Garzón, con una posición que en realidad han tenido también tanto PP como PSOE en el pasado.

Ante una respuesta así, los tuiteros han querido opinar:

Claro, tú viajas en patinete eléctrico y el resto de tu partido igual. ¿En que fuiste a New York? ¿En un kayak hinchable? Por cierto, eres una presidenta de CCAA. ¿Qué coño pintas en los EEUU si no tienes atribuciones en política exterior?

Sigues paso a paso el guión de Trump, Bolsonaro y Boris Johnson. Me da verdadera lastima por quienes sufren las olas qué provocas al moverte pero por otro lado… ¡Sigue así reina! ⌛

— Several Depressive Memes Ago (@KenopsiaAh) January 12, 2022

ESTA NO ES LA CUENTA FALSA https://t.co/T4JGwdffuK

Todos los presidentes de Gobierno usan avión para desplazamientos por razones de seguridad. Sale más caro e inseguro cortar una carretera o via ferroviaria para desplazamientos. El globo no es una opción. No seamos populistas por favor.https://t.co/UGTr5vJKEv

— Siempre apuesto al rojo 🔻 (@revilla_alvarez) January 12, 2022