¿Quién es Julián el taxista?: cachondeo con el mensaje contra el Gobierno que se repite en Twitter

Los copypastes o 'copia y pega' de toda la vida están a la orden del día en Twitter. Normalmente se utilizan con intenciones cómicas para referenciar algún tuit que ha hecho gracia a los tuiteros, pero también puede ser indicativo de la presencia de bots en la red social.

Los tuiteros han reconocido el increíble caso de Julián, un taxista de 59 años que lleva 40 trabajando en el sector y está muy descontento con el Gobierno. Lo curioso es que no hay un solo Julián, sino varios. Lo que ha derivado en teorías muy interesantes sobre sus orígenes.

Teniendo en cuenta la actualidad, algunos apuntan a la posibilidad de que podría tratarse del streamer Xokas, del que se ha conocido recientemente que manejaba múltiples cuentas de Twitter para responder a comentarios negativos. Analizando el caso de Julián, se puede observar que su objetivo es derrocar al Gobierno y no defender al creador de contenido, por lo que esta opción estaría descartada.

El caso Julián puede ir más allá y estar destapando una red de clonación de taxistas, que como bien apunta un usuario, esto ya se hizo con la oveja Dolly. Por lo que podría tratarse de múltiples clones del Julián original manejando sus propias cuentas de Twitter y no un único Julián desde varios usuarios. Esta teoría despierta la pregunta sobre cuál es la macabra razón detrás de la decisión de clonar taxistas. ¿Se están preparando para una guerra contra las VTC?

La opción más aburrida, aunque más probable, es que se trate de un bot programado por algunos sectores de la ultraderecha. Una práctica que han puesto en funcionamiento más de una vez para generar ruido en redes sociales y hacer picar a más de uno. Aunque la posibilidad de que no exista ningún Julián y jamás haya votado al PSOE arruinaría toda la fantasía.

¿Cómo acabará esto? Una oleada de julianes rodeando el Congreso o atacando a una gasolinera sería lo más interesante de ver, hay que mantener la alerta sobre este caso. Mientras tanto, los tuiteros siguen especulando sobre este caso y tomándoselo con mucha guasa.

Me llamo Julián, tengo 59 años y llevo trabajando como taxista 80 años y llevo fallecido diez. El precio del gasoil está tan caro que me sale más rentable escuchar la COPE en casa y el gobierno no es capaz de bajar los impuestos para protegernos. No volveré a votar al PSOE jamás.

