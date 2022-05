Las redes responden a una diputada del PP que dice que saliendo a correr se encontró diez lobos: "Milagros Marcos aka Caperucita Roja"

Se van acercando las elecciones andaluzas y vuelven a resonar los clásicos mantras recurrentes de la derecha y la ultraderecha para tratar de vender su supuesta cercanía al mundo ganadero (pese a lo que luego sucede en realidad). Por ejemplo, ya vuelve a resonar Alberto Garzón, como el villano que siempre está maquinando para ver qué puede prohibir a los españoles de bien.

En esta ocasión, tenemos otra nueva supuesta afrenta del Gobierno: la prohibición de la caza del lobo. El pasado año, el Gobierno incluyó al lobo ibérico (Canis lupus) en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (LESPRE), con lo que su caza quedó prohibida. Una petición que expertos y organizaciones científicas venían pidiendo ante el riesgo para su supervivencia. Y esta semana, el PP con su escudero Vox, volvió a fracasar al tratar de derogar la medida.

En su intento de rentabilizar este asunto, la diputada palentina del PP Milagros Marcos habló según ha recordado El País, de "demonización de la ganadería" por parte del Gobierno. En Vox hablaron directamente de "destruir España". Ellos siempre un poco más.

Para tener más perspectiva sobre el asunto, los ataques a lobos en Castilla y León, zona de las más pobladas por los cánidos, apenas representan el 0,06% del total de la cabaña ganadera, según la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico.

— Juan López de Uralde (@juralde) May 25, 2022

La ironía y el sentido del humor son la mejor arma para desmontar las mentiras de la derecha (en general y en este caso sobre el lobo 🐺 en particular). Merece la pena leer los comentarios a esta afirmación de una diputada del PP 👇🏽 https://t.co/M3p2U3gK6E

Pero una de las frases que más han llamado la atención en las redes es la que dijo Marcos: "Yo, que salgo a correr entre las viñas, me encontré hace dos semanas una manada con diez lobos corriendo al lado ¿tengo que aplaudir?". Y añadió: "¿A quién debemos proteger más, al lobo o a la gente?". Su frase no ha quedado sin respuesta, la mayoría desde la incredulidad y alguna bastante viral.

— Borja Barba (@BorjaBarba) May 24, 2022

Treinta años de mi vida detrás de ellos. Rastreándolos. Siguiendo sus huellas. Estudiando cómo y cuándo se mueven. Haciendo esperas detrás de la cámara a km de la civilización… Y he visto al Lobo tres veces en mi vida. Tres. Menuda suerte la suya, señora diputada. https://t.co/p6g1jz0CGQ

Ayer fui a comprar drojas y me encontré 18 lobos mirándome fijamente, ah y un unicornio con sombrero de copa que me lanzaba improperios. Lo pasé fatal, casi me dejo el caballo.

— 🅹🅾🅷🅽 🆂🅼🅸🆃🅷 😷 (@NoMePeguesMucho) May 24, 2022