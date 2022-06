El corte de Teresa Rodríguez al comentario sobre los migrantes de Macarena Olona en el debate andaluz: "Siempre su enemigo es de más abajo"

Por Tremending

La campaña electoral en Andalucía adquiere una nueva dimensión con el primer debate entre las candidaturas a la presidencia.

Uno de los rifirrafes más sonados ha sido el de la candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, y la de Vox, Macarena Olona. La candidata de ultraderecha achacó la "inseguridad" en las calles andaluzas para la comunidad LGTBI y las mujeres al "efecto llamada" que ha traído la "inmigración ilegal".

Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) acusa a Macarena Olona de "tener la mala costumbre de enfrentarse a los más débiles": "No se enfrentan a las eléctricas ni a las grandes empresas"#DebateRTVEhttps://t.co/vpZ8kNhxqh pic.twitter.com/Oy2PrT2SyE — RTVE Noticias (@rtvenoticias) June 6, 2022

Ante este comentario, Rodríguez sacó todo su argumentario para desmontar el discurso de Olona. En primer lugar, recordó a la candidata de Vox que su partido nunca apunta hacia arriba en sus ataques.

"No se enfrentan a las eléctricas, no se enfrentan a las grandes empresas del oligopolio, también porque tiene usted intereses económicos. No se enfrentan a las empresas del IBEX. Jamás hablan de los bancos. Siempre su enemigo es del más abajo", reprochaba Rodríguez.

Para continuar, la candidata de Adelante Andalucía recordó a Olona que los propios andaluces sufrieron los mismos estereotipos "racistas" durante su época de migración "en cualquier país de Europa". "A ustedes les estorban los inmigrantes cuando tienen derechos, cuando tienen posibilidad de tener una vida digna", añadía Rodríguez.

Para cerrar su intervención, Teresa Rodríguez señaló al PP y a Juanma Moreno por "alimentar a la bestia" de la ultraderecha siguiendo su discurso negacionista de la violencia machista y apuntó que Vox es "el brazo político del terrorismo machista".

Aquí está ese momento de Teresa Rodríguez en el debate como parte de una reflexión sobre el rol de la ultraderecha y la derecha connivente ante la inmigración o el negacionismo de la violencia hacia las mujereshttps://t.co/iYOUaJ0ZiZ — Juan Carlos Romero (@juanca_sev) June 7, 2022

Para poner en bucle. Grande Teresa!👏👏👏👏👏👏 https://t.co/eF7iLKWRWa — david (@davidd_09) June 7, 2022

En el #DebateRTVE de ayer solo @TeresaRodr_ me representó al 100%, ella y solo ella enfrentó a los que siembran odio, racismo, homofobia y misoginia. Enfrentar al fascismo es lo más importante para las y los andaluces democráticos. @AdelanteAND#Adelante19J #EnDefensaPropia💚 https://t.co/KGYClAwvWb — Susana_Carrera – Adelante Andalucía ۞ (@Susana_CarreraM) June 7, 2022

Qué maravilla de candidata. https://t.co/uBtTkMx4mO — Javier Blanco 🇺🇦🔻 (@JaviBlancoCRIM) June 6, 2022

Esta señora me ha ganado. Tiene mi voto. Vas tu a votar a V🤮X, el partido que va a borrar tus derechos? https://t.co/weIz65y07N — Javi Colón (@JaviColn2) June 6, 2022

Esta respuesta de @TeresaRodr_ a la ultraderecha es para enmarcar y escuchar en bucle.

"No se enfrentan a las eléctricas ni a las grandes empresas solo a los débiles. Son la derechita cobarde…el partido del terrorismo machista"#AdelanteConTeresa https://t.co/y97kFD3m4j — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) June 7, 2022

Joder qué bien. No lo estoy viendo pero esta intervención es brillante. Espero que toda la izquierda esté en esta línea. Hay que confrontar a los miserables fascistas https://t.co/ndu4VFD4RE — Sr. Cuevas 💜 (@SrCuevas1974) June 6, 2022