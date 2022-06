Los tuiteros se toman con humor el beso lésbico en 'Lightyear' y las reacciones de los ofendiditos

La película de animación Lightyear está en boca de todos, y nunca mejor dicho. Pero no por su trama, sino por la presencia de una pareja lésbica y un beso en pantalla.

La polémica por su censura en ciertos países y algunos ofendidos porque se mostrase una pareja del mismo sexo en pantalla ha provocado tal hartazgo entre los tuiteros que han optado por abrazar el meme y reapropiárselo.

En los últimos días han surgido memes sobre la película de tuiteros que alegaban haber acudido al cine a verla y esto les generaba un cambio radical en sus vidas. La broma en cuestión es que por ver un beso entre dos mujeres, las niñas y niños han sido 'lesbianizadas'.

El chiste ha ido evolucionando de tal manera que el 'efecto lesbianizador' ha empezado a afectar también a mascotas, personajes de la historia y otros personajes de ficción.

No se había visto tanto guardián de la moral con otros besos de animación entre un hombre medio bestia y una chica o el de un príncipe con una mujer inconsciente. Tampoco tramas románticas "que sobrasen" en las demás películas de dibujos.

Mientras tanto, la película sigue acumulando críticas positivas y elevando el 'lesbianómetro' a niveles de récord.

He llevado al Border Collie de mi vecina al cine y no me lo puedo creer!

Antes de ver #Lightyear

Después de ver #Lightyear pic.twitter.com/oaV1tvLnzC

— 🔱BAINK🔱 (@SuperbainK_2) June 21, 2022