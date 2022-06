Por Tremending

Íñigo Errejón, líder de Más País, publicó el pasado domingo una foto en su perfil de Instagram en el que se le puede asando carne en una barbacoa. La imagen no tiene nada de especial, es una reunión de colegas un domingo cualquiera de verano. Él mismo tituló la imagen "asando para los colegas". Todo muy normal. Vean.

Sin embargo, la fotografía ha provocado un auténtico alud de comentarios sobre la barbacoa que está empleando Errejón. Las críticas al líder de Más País por utilizar una barbacoa de primera, por así decirlo, se han repetido una y otra vez en las redes sociales. Hasta Hermann Tertsch, eurodiputado de Vox, ha aprovechado la ocasión para meter cizaña: "Mola el Rolls Royce de barbacoa de Errejón. ¡No coman carne, malditos pobres reaccionarios!, dicen", ah escrito el eurodiputado ultraderechista en su cuenta de Twitter.

Mola el Rolls Royce de barbacoa de Errejón. ¡No coman carne, malditos pobres reaccionarios!, dicen. pic.twitter.com/ZZGiDrNtlD — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) June 27, 2022

La cosa no ha terminado ahí. "Vais de obreros y tenéis una barbacoa que vale más que mi coche", acusaba otro usuario. Errejón ha respondido a este último comentario con otro más mordaz: "Hazme por favor un lista de barbacoas que puede tener un amigo y que sean compatibles con defender un país más justo. Así no me equivoco para la próxima". La discusión con ese usuario ha continuado, ya que éste ha respondido: "A ti lo único que te haría es una lista de barrios obreros a los que podrías ir a vivir unos cuantos años, pijo repelente". Errejón también ha replicado a ese mensaje: "Venga, también me vale, señor que insulta desde el anonimato. Y yo creo que ya que te pones sale la de las barbacoas. Un saludo, crack!".

Además, algunos también han criticado a Errejón por comer carne, como si ser de izquierdas fuera incompatible con comerse un buen filete. También le critican porque hacer una barbacoa porque no queda, según dicen sus críticos, muy ecologista. Aquí, un ejemplo de las críticas de ese palo.

Íñigo Errejón, alias patadas voladoras, haciéndose un buen asado en su ático. Luego que si las reses son muy malas para el cambio climático, que qué mala es la carne y qué buenos están los sucedáneos sintéticos… Farsantes. pic.twitter.com/LYB9JBaAU7 — Capitán Bitcoin (@CapitanBitcoin) June 27, 2022

Cómo no, Venezuela también sale a colación. En fin, como dice Errejón, habrá que hacer una lista de críticas y que se las vayan pasando una a una.