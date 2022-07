El juez del 'caso niñera' concluye que no existió ninguna niñera y las redes responden: "Una vez más nadie pedirá perdón por nada"

Por Tremending

Pues nada, otro caso contra alguien de Podemos que se archiva porque no hay nada de nada después de meses en los que decenas de medios iban con ello. Hablamos del archivo del 'caso niñera'.

Pero, ¿cómo es posible? ¿Quién podía imaginarse que esto acabara así con la ingente cantidades pruebas que había de todo, que ascendían a la importante cantidad de cero?

El magistrado lo deja meridianamente claro: "No sólo no consta acreditado que Teresa Arévalo Caravallo o Gara Dolores Santana Suárez se encargasen del cuidado de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias, sino que incluso no consta acreditado que persona alguna, ajena a los propios padres se haya encargado de su cuidado durante el tiempo que desempeñaban funciones remuneradas por el partido político Podemos o remuneradas por el erario público". Pero el daño ya está hecho y lo de la "niñera" de Podemos ya no se quita del imaginario español ni con aguarrás. Objetivo cumplido otra vez.

El 30 de abril de 2021, 4 días antes de las elecciones en Madrid, todos los telediarios abrían con el fake judicial del "caso niñera". Hoy se archiva definitivamente, la acción mediático judicial ya hizo su función. Se archiva hoy, pero ayer se abrió otra.pic.twitter.com/fA7yVVzZlD — Julián Macías Tovar (@JulianMaciasT) July 29, 2022

A ello contribuyeron medios y políticos 'moderados'.

SORPRESÓN EN LAS GAUNAS PENALTI EN EL MOLINÓN ARCHIVADA TAMBIÉN LA CAUSA CONTRA IGLESIAS Y MONTERO POR EL "CASO NIÑERA" VICENTE VALLÉS HARÁ UN MARATÓN DE DOCE HORAS PARA CONTARLO — Anacleto Panceto (@Xuxipc) July 29, 2022

A Almeida cerrar parques se le da genial, cerrar la boca para no soltar mierda ya no tanto.

Supongo que pedirá perdón por esto de la "niñera". pic.twitter.com/8ISokUHR5v — Javier Durán (@tortondo) July 29, 2022

Una de las afectadas lo ha explicado así en Twitter.

He tenido que aguantar que vayan periodistas a la puerta de la casa de mis padres, que se publique la vida de mi familia, la mía.

Soportar durante dos años que te llamen "niñera" en toda la prensa. — 🔻TERESA 🟣 (@Arevalo80MT) July 29, 2022

Solo espero que todos los medios de comunicación que me han machacado estos dos años, publiquen ahora de la misma manera el archivo de esta causa sin pruebas y de esta persecución política. — 🔻TERESA 🟣 (@Arevalo80MT) July 29, 2022

La ministra de Igualdad, Irene Montero, también ha hablado en la red social y ha coincidido en preguntar cómo se repara el daño causado.

El juez Escalonilla archiva el falso "caso niñera" ¿Cómo se repara el daño causado por esta mentira y esta persecución a mis compañeras Tere Arévalo y Gara Santana, a nuestras familias y amistades, a Podemos? Seguimos, juntas y firmes para cambiar nuestro país 💪🏼💜 — Irene Montero (@IreneMontero) July 29, 2022

Otro 'caso' que curiosamente estuvo en lo más alto coincidiendo con unas elecciones, poniendo en el foco a la familia de Montero e Iglesias, que salió en los medios pese a lo burdo que sonaba todo, que dio para horas de tertulia y comentarios en las redes, y cuyo archivo dará apenas para algún breve. En las redes, al menos muchos tuiteros han querido reaccionar para sacar algunas conclusiones.

De todas las causas judiciales contra Podemos, el "caso niñera" es de las más surrealistas. Hoy ha sido archivado y la noticia no se va a hacer viral. El problema es que quienes han colaborado en el "escándalo" ya han cumplido su papel y hecho sufrir a personas. Así funciona — Miguel Muñoz (@miguelmunozort) July 29, 2022

El "caso niñera" era muy burdo, pero Ferreras fue con ello. Varias veces. pic.twitter.com/UiXztNcsRB — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) July 29, 2022

Cierran la causa "niñera", abren la nueva causa "Monedero" y entre medias te cuelan un cierre de una causa a Iberdrola.

Y así todo el rato. — Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) July 29, 2022

Sobreseído el "caso niñera"! Una investigación de 18 meses, ríos de dinero público y de titulares, para concluir que coger en brazos al bebe de una amiga no es malversación de caudales públicos. Tan rigurosa instrucción hará que el caso pase a la historia jurisprudencial patria pic.twitter.com/21M1Q2Svlv — Enrique Santiago (@EnriqueSantiago) July 29, 2022

Una vez más. Una vez más nadie pedirá perdón por nada.

https://t.co/ay3oEeWE6U — Roberto Sotomayor 🔻 (@SuperRoStar) July 29, 2022

Se acabó el 'caso niñera'. Otro más. Ninguna trabajadora de Podemos se encargaba de cuidar a los hijos de Montero e Iglesias. El juez Escalonilla archiva por fin el infame caso por el que imputó a Teresa Arévalo y Gara Santana. https://t.co/DRcnO1RZe6 — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) July 29, 2022

En mis textos lo bauticé "el Caso de la Niñera Mágica", y a las denuncias tremendas de Calvente, "el Caso de Me Lo Dijo Pérez". Tales eran las dudas que tenía (yo y cualquiera que no sea un sinvergüenza) sobre estas causas, con solo atender a las evidencias que obraban en autos. https://t.co/t1NwyPSTUu — Pedro Vallín (@pvallin) July 29, 2022

El juez Escalonilla archiva el "caso niñera" Nos toca pagar las costas a los españoles. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) July 29, 2022

Se archiva la causa de la niñera de Pablo Iglesias e Irene Montero. Sería hasta gracioso, pero en este país lo que es un chiste es la justicia, que saca casos de donde no los hay. — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) July 29, 2022

El juez ya ha dicho que era mentira, pero también había que ser subnormal para zamparse lo de la niñera, te comento. — Dani Bordas (@DaniBordas) July 29, 2022

Irene Montero y Pablo Iglesias han sido tratados por la mafia política, judicial, policial y mediática como JAMÁS han tratado a NADIE, el perdón que ni lo esperen, la rectificación menos. Y NO, los medios no tratarán el archivo "niñera" como los años que han jugado con el tema. — 🏳️‍🌈🔻𝘿𝘼𝙑𝙄𝘿 𝙎𝙀𝙂𝙊𝙑𝙄𝘼🔻💜🏳️‍🌈 (@dsegoviaatienza) July 29, 2022

No existe el "caso niñera" porque no hay niñera.

Existe el "caso cloaca" y aún está lejos de archivarse. — Jonathan Martínez (@jonathanmartinz) July 29, 2022

Otra causa contra integrantes de Podemos archivada. Es increíble la cacería con escopetas de juguete. Vaya papelón el de algunos jueces como García-Castellón.https://t.co/jUie7RM8Pr a través de @publico_es — Sato Díaz (@JDSato) July 29, 2022