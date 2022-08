Pablo Iglesias evidencia las insidias contra Podemos de una periodista en La Ser tras el ataque a Salman Rushdie: "Qué asco"

Imagen combinada de Pablo Iglesias y un tuit de Paloma Rando. - Twitter / Europa Press / Alberto Ortega / Tremending

Por Tremending

Intentan colar una nueva ofensiva contra Podemos; esta vez, desde la Cadena Ser y en relación al ataque que sufrió el escritor Salman Rushdie. El autor, que sufre la persecución y el acoso del fundamentalismo islámico, fue apuñalado en una conferencia en el estado de Nueva York.

Tras el suceso se produjo una ola de reacciones en las redes que trasladaban un fuerte apoyo al novelista. Esas reacciones también surgieron desde España mediante representantes públicos de todos los signos políticos, desde Podemos al PP.

Sin embargo, una guionista no dudó en reprochar a la formación morada que guardara "silencio" ante el ataque. "¿Lo oyen? Es el silencio (de Podemos ante el ataque a Salman Rushdie)", escribió en su cuenta de Twitter Paloma Rando.

Ante el comentario, Mar García Puig, portavoz de Cultura de Podemos en el Congreso los Diputados, recordó su condena por la tragedia que sufrió Rushdie: "El mismo día del ataque manifesté mi rechazo y solidaridad. Creo que merece la pena, ante asuntos tan delicados, informarse bien", señaló.

Soy portavoz de Cultura en el Congreso de Podemos, y el mismo día del ataque manifesté mi rechazo y solidaridad. @palomarando, creo que merece la pena, ante asuntos tan delicados, informarse bien. https://t.co/2maogjqMgm pic.twitter.com/FYigFEcGSq — Mar García Puig (@margpuig) August 16, 2022

Tras la reacción de García, llegaron nuevos tuits para desmentir el asunto de otros representantes de Podemos. También se pronunció de forma contundente Pablo Iglesias: "Y ahora dirán que señalo a una precaria profesional que sólo informa. Qué vergüenza y qué asco".

"No me he dado un golpe en la cabeza…" dice @palomarando,…pues casi lo parece.

Agosto…y como no se me ocurre nada,…démosle a Podemos y a su "financiación iraní".

Imaginación a…la radio. #Periodismo

Qué #harturahttps://t.co/9n7FPxj2V3 vía @HoyporHoy — Julio Rodríguez (@Julio_Rodr_) August 16, 2022

Sra. @palomarando: es falso el silencio que usted afirma. Como prueba, un botón: aquí le dejo este tweet escrito en el momento mismo de conocerse el atentado, hace cuatro días ya https://t.co/VZ4QLjH61T https://t.co/3hEvIWAEiI — Roberto Uriarte (@RoberUriarte) August 16, 2022

Estimada Paloma. Pretender que un tuit te convierte en cómplice o solidario es injusto. Quizá conoces mal a @PODEMOS. Pagamos todos un precio por nuestro compromiso. Escucha el #FerrerasGate. Es injusto sugerir barbaridades. Quizá te gusta otra fuerza política. Pero ponderación. https://t.co/xoeGq8bwki — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) August 16, 2022

El odio irracional a Podemos produce indecencias como esta. Desde la SER, cadena con la que colaboro, se pretende usar el intento de asesinar a Salman Rushdie para atacarnos. Y ahora dirán que señalo a una precaria profesional que sólo informa. Qué vergüenza y qué asco https://t.co/dHQ6L7vOSd — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) August 16, 2022

No obstante, esta opinión no ha llegado a más y no se ha producido una polémica artificial como en otras ocasiones. Como fue el caso del contenido falseado que se propagó antes del verano sobre Irene Montero, cuando se afirmó desde varias tertulias que no había expresado su opinión sobre la tragedia en la valla de Melilla. Cosa que no fue cierta y que llevó a Antena 3 y Telecinco a rectificar; eso sí, a medias.

Por no hablar de las últimas noticias relacionadas con el Ferrerasgate, que revelan cómo el presentador de Al Rojo Vivo conocía que la información que se publicó sobre Podemos y Pablo Iglesias antes de las elecciones de 2016 era "burda".