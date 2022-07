Antena 3 y Telecinco se resisten a pedir disculpas y rectifican a medias los bulos contra Irene Montero

Irene Montero ha sido objeto de ataques por parte de medios de comunicación como Antena 3, Telecinco, Cuatro y Onda Cero, que se han dedicado a difundir varios bulos durante estos últimos días. En primer lugar afirmaron que la ministra de Igualdad no había expresado su opinión sobre la tragedia de Melilla y publicaron un vídeo cortado en el que omitían la posición de Montero.

La presentadora Susanna Griso llegó a calificar de "ridículas" las palabras de Montero mientras que Patricia Pardo (sustituta de Ana Rosa) se preguntó: "¿Dónde está su opinión?". En la misma línea se pronunció el locutor Carlos Alsina. Las declaraciones de estos periodistas acompañaron al fragmento manipulado.

Al final, a la audiencia de esos programas les llegó el bulo de que Irene Montero no ha expresado su opinión del suceso en la valla. La realidad es que la titular de Igualdad reclamó una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido y emplear los servicios consulares "para apoyar a las familias de los fallecidos".

La falsedad sobe el viaje oficial

Luego las críticas fueron dirigidas al viaje de la miembro del Gobierno y su equipo a Estados Unidos para fomentar la agenda feminista desplegada en España. Las representantes españolas se reunieron en la Casa Blanca con Jennifer Klein, directora Ejecutiva del Consejo de Políticas de Género, y con Sima Bahous, directora ejecutiva de ONU mujeres.

Prat dijo que "no era un viaje oficial" a pesar de que estaba agendado como tal

Aun así, la derecha mediática ha fomentado que la visita no estaba enmarcada en un viaje oficial, un nuevo bulo, ya que el traslado estaba listado en la agenda del Gobierno. Joaquín Prat afirmó de forma contundente que no era un viaje oficial. Tuvo que rectificar al día siguiente. Después numerosos medios y periodistas se dedicaron a criticar una fotografía de las mandatarias en Time Square, en Nueva York. Y finalmente han llegado los reproches por viajar en un avión del Estado.

Pese a la cascada de ataques acompañados de manipulaciones y tergiversaciones, los medios y periodistas protagonistas han mostrado ciertas resistencias para rectificar. Los bulos comenzaron el 29 de junio y han tenido que pasar varios días para que lleguen las rectificaciones, que no disculpas.

Las rectificaciones acompañadas de nuevos bulos

Desde El Programa de Ana Rosa han reconocido que no emitieron "las manifestaciones de Montero" sobre la valla de Melilla. "No lo hicimos", ha indicado la periodista Ana Terradillos. A continuación, el espacio ha mostrado la secuencia completa; esta vez sí, con la opinión de la ministra. Sin embargo, en el mismo programa, el tertuliano Eduardo Inda, una vez más, mintió sobre los seguidores en redes sociales de las personalidades con las que se reunió la representante del Gobierno. "De las personas con las que se ha reunido, la que más tiene son 6.000 seguidores", aseguró. Algo que no es cierto, pues la líder de la ONU tiene más de 142.000 seguidores en Twitter.

En Antena 3 apuntaron en la misma línea. "Dijimos que la ministra Irene Montero seguía sin dar su opinión sobre el asalto a la valla de Melilla. Ella, en realidad, había expresado el día anterior la necesidad de investigar lo ocurrido", ha expuesto Griso. Aun así ha tratado de justificarse defendiendo que "aunque nosotros no incluimos esas declaraciones en las informaciones del día 29, nuestros informativos sí que lo hicieron".

Al igual que en Telecinco han acompañado la rectificación con otro bulo. Este último lo ha hecho la periodista de La Razón Alejandra Clemens, que ha dicho que "Miguel Urbán, que es de Podemos", ha pedido la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska. Una nueva falsedad ya que Urbán ya no es miembro de la formación morada, sino que es militante de Anticapitalistas.

Otras personalidades públicas que sí han pedido disculpas han sido Arturo Pérez-Reverte e Iván Espinosa de los Monteros. "A mí también me la colaron. Mis disculpas", dijo el escritor. "Hay suficientes argumentos reales para criticar a Podemos sin necesidad de fakenews. Borro y me disculpo", ha dicho el diputado de Vox.