Cachondeo con la propuesta de Suiza de "ducharse juntos" como medida de ahorro: "A un paso de recomendar vivir bajo un puente"

Por Tremending

Teníamos el coliving (la forma moderna de decir que tienes que compartir piso porque no te llega), el nesting (no salir de casa porque no tienes un duro), el friganismo (comer de la basura) o la 'moda' de tener un piso sin cocina. Nuevas formas de romantizar la pobreza que hemos ido conociendo en los últimos años.

Pero esta última no la vimos venir. Hablamos de "ducharse juntos" para ahorrar.

Me da a mí que esta idea mucha agua no ahorra. https://t.co/w86IRVlIHm — María (@Mariaestfortis) September 19, 2022

En este caso no ha llegado con término en inglés, pero un tuitero se ha encargado de 'tunearles' la noticia con un fotomontaje:

Llega el coduching 😏 pic.twitter.com/GebKJVD1Ef — Larry Walters (@LarryWalterEgo) September 20, 2022

Según han recogido en España medios como Antena 3, el diario británico The Times explica que la ministra de Medio Ambiente de Suiza está promoviendo medidas para reducir el consumo de energía y una de ellas es "ducharse juntos".

Todo sea por el planeta… 😏🤭 https://t.co/kJeWmHg7hS — Nu (@justnu_cr) September 20, 2022

En las redes, las reacciones a la noticia sobre tan curiosa forma de ahorrar (y también sobre el fotomontaje que la 'tunea') no se han hecho esperar.

Aún voy a tener que darle gracias a Putin…¡Ya verás! pic.twitter.com/S5S1X9kBNF — Bob Estropapajo (@BobEstropajo) September 20, 2022

Bueno, pues vamos a proponerlo en la próxima reunión de vecinos… https://t.co/1GeBNqNMJm — InSitgesWeTrust 🤡👹👻🎃 (@InSitgesWeTrust) September 19, 2022

Se lo he propuesto a mi vecina y me ha dicho que me vaya o llama a la policía. pic.twitter.com/kp0r5xGvq4 — Super Falete 🇳🇵 (@SuperFalete) September 20, 2022

Si no tienes pareja, el gobierno te asigna un jubilado. pic.twitter.com/neDuNPpSJt — Blanco Humano (@blancohumano) September 20, 2022

Estáis a un paso de recomendar vivir bajo un puente para ahorrar energía — Tríceps, fregaos & turbolol (@TTurbolol) September 19, 2022

-Rose, hacemos coduching?

-No insistas, Jack, no voy a bajar de la tabla pic.twitter.com/fyyz1jcIE5 — le frère 🔻🇵🇸 (@Lfrre) September 20, 2022

Adopto la medida, por favor que el gobierno me proporcione una pareja para cumplirla… https://t.co/yY5D9KsHgG — Mar Hurtado (@Marhurtadoramos) September 20, 2022

-Hola, vengo por lo de ducharse juntos para el ahorro energético. pic.twitter.com/y3LyaBZDuI — 👉🏾👉🏽👉🏼ꪜꪖꪶ꠸ꪖꪀ👈🏼👈🏽👈🏾 (@Valian_50) September 20, 2022

Pues no se yo con quien me voy a duchar jajaja https://t.co/Ke9KMkW6lp — Nat (the fool on the hill) (@wholelotta_nat) September 19, 2022

Muchas dudas entre los tuiteros sobre si esta medida conseguirá ahorrar realmente. Lo cierto es que siempre será más sencillo pedir a la gente ducharse en parejas que volver atrás en el tiempo y ponerse manos a la obra para reducir nuestra dependencia de las energías fósiles.