Antonio Garamendi dice que "no se puede hablar de ricos y pobres" y desconcierta a los tuiteros: "Si lo hubiese sabido Marx…"

Suele darse la casualidad de que quien resuelve cualquier tipo de debate sobre la desigualdad y sentencia con frases como "no hay que hablar de ricos y pobres", no pasa muchos apuros económicos.

Antonio Garamendi, presidente de la patronal CEOE: "Si algo nos preocupa especialmente en este momento es ese planteamiento de ruptura de la sociedad. No se puede hablar de ricos y pobres, no se puede hablar del gobierno de la gente, no se puede radicalizar la sociedad" pic.twitter.com/OpcFgVg0uz

— Jesús Cintora (@JesusCintora) October 11, 2022