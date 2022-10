Por Christian González

Entre las palabras más bellas del lenguaje castellano, serendipia, iridiscencia, arrebol, caleidoscopio y… ¡viernes!

Saliendo del trabajo los viernes 😂 pic.twitter.com/qdmoGMHAKv — Erikhaleesi🐉 (@erikhaleesi) October 21, 2022

Porque por muy mal que te haya ido la semana en el trabajo siempre tienes el fin de semana para olvidar.

Dos días no saben a tanto, pero al menos te da para descansar y para ver alguna serie.

CUANDO ARGUIEN ME DISE QUE NO HA VISTO THE WIREpic.twitter.com/A0ljxXuySt — MALACARA (@malacarasev) October 20, 2022

O disfrutar relajándote con algo de música. ¿Habéis escuchado el último tema de Shakira? Se llama Monotonía. ¿Será una indirecta a alguien?

– ¿De qué habla su primer single "Me cago en tus muertos, Piqué"?

– Del amor, la esperanza… la vida en general.

– Gracias, Shakira. — CELESSON (@chemapizca) October 20, 2022

Playlist del disco de Shakira:

1- Te odio, bastardo

2- Así no marques más goles

3- A los niños ya los has visto

4- La leyenda urbana sobre lo que te mide

5- No, no es la primera vez que te pasa (Impotent asshole)

6- Piqué subnormal

7- Ya lo he superado

8- Piqué subnormal (remix) — Tomàs Fuentes (@cap0) October 20, 2022

Muy mal se tienen que dar las cosas para que Shakira no llame a su próxima gira "Me cago en tu puta madre. On Tour" — Doc. (@Docstock80) October 21, 2022

Por cierto, ¿no hace mucho calor para estar casi en noviembre? Es una sensación como rara.

En chanclas con el Mercadona lleno de turrones. No es la distopía que esperaba pero sí la que merezco. — Olalá de fua (@olaladefua) October 18, 2022

Bueno, vamos allá que hay muchas cosas que comentar y mucho debate público en nuestro país.

Disfraz de halloween de "hola, chavalada, soy Pérez-Reverte ¿tenéis un minuto para hablar de los peligros del exceso de confort de vuestra generación?" — Mortadela (@MortaSiciliana) October 19, 2022

Pero en esta ocasión vamos a comenzar por Reino Unido, que están peor que nosotros.

La Reina Isabel II regresando a Inglaterra porque sin ella esto es un sindiós pic.twitter.com/a4cso7cAKf — José Soto 🏳️‍🌈 (@sotosinmas) October 20, 2022

Sí, vamos a hablar de Liz Truss…

Liz Truss de alcohol corren por mis venas. — Jimvill ✖️ (@SrJimvill) October 20, 2022

Resulta que este jueves presentó su dimisión como primera ministra.

He tenido resacas más largas que el mandato de Liz Truss. — Quevedo 2.0 (@QuebeboVillegas) October 20, 2022

Liz Truss como primera ministra de Reino Unido. pic.twitter.com/4V8Q9wtHVD — Olalá de fua (@olaladefua) October 20, 2022

44 días ha durado en el cargo.

-¿Está muy lejos?

-Nah, llegamos en un Liz Truss — Armando el pollo (@Arma_pollo) October 20, 2022

Uff, qué pereza dos mudanzas en menos de dos meses…

A Liz Truss no le ha dado tiempo ni a acostumbrarse a cagar en el 10 de Downing Street. — CELESSON (@chemapizca) October 21, 2022

En el sexo soy como Liz Truss: torpe y efímero. — CELESSON (@chemapizca) October 21, 2022

PO SABE LOKE LE DIGO??? KE LO WENO SI BREVE DOS VESE WENO pic.twitter.com/SjoVcPo3dH — MALACARA (@malacarasev) October 20, 2022

CUARENTA DIA?? MUCHO ME PARESE pic.twitter.com/8rfCoZ4ZV9 — MALACARA (@malacarasev) October 20, 2022

Ha durado más la lechuga esa que puso un tabloide británico.

Se le da muy mal a Lizz Truss el Street Fighter pic.twitter.com/kiwZz2UkY7 — Larry Walters  (@LarryWalters_) October 20, 2022

Por cierto, no ha estado mal tirado eso, no.

Y ahora, ¿qué van a hacer los británicos? Ya no tienen ni a la reina ni a la primera ministra.

Que aproveche Pedro Sánchez ahora y reclame Gibraltar — Ache (@soyneonormal) October 20, 2022

Sin reina y sin primera ministra. Muy mal se tiene que dar el finde para que no acabemos invadiendo Reino Unido. — Olalá de fua (@olaladefua) October 20, 2022

Menos mal que aún tienen a los cargos más competentes al frente del país…

Mola, porque Larry el gato de Downing Street lleva más tiempo en el cargo que cada uno de los últimos 6 primeros ministros. pic.twitter.com/0juaVD0xqx — Tonto, te voy a comprar una bolsa de chuches. (@AbreCesar23) October 20, 2022

"The King has asked me to become Prime Minister because this nonsense has gone on long enough." pic.twitter.com/eFL3fgSfVL — Larry the Cat (@Number10cat) October 20, 2022

Lo de bajar los impuestos a lo bestia no convenció ni a los mercados, que tiene narices. Es el colmo de un liberal.

Cómo hay que ser de flipado para sacar un programa económico tan de derechas que acojone a los bancos y los mercados. pic.twitter.com/jXnyCN89EI — Kim Jong-un (@norcoreano) October 20, 2022

Bueno, aquí en España sí ha convencido a algunos.

Lo que está sumiendo en un caos económico absoluto al Reino Unido y lo que ha hecho dimitir a su 1ª Ministra tras solo 45 días en el cargo es exactamente lo mismo que están prometiendo las derechas aquí. Tengan la bandera que tengan. Neoliberalismo salvaje. Por avisar lo digo. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 20, 2022

Ayuso, sin ir más lejos, estaba exultante y lo comparaba jocosa con las políticas de Sánchez. Pues…

Ayuso decía que Liz Truss era un ejemplo, bueno, pues que haga lo mismo. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) October 21, 2022

Las medidas que han hundido la libra y han hecho dimitir a Truss les encantaban y se regocijaban con ellas. Ahora están disimulando un poquillo.

El PP intentando explicar lo que está pasando en Reino Unido mientras defiende bajar impuestos. pic.twitter.com/NvLqjciCPk — Mortadela (@MortaSiciliana) October 20, 2022

Liz Truss en la calle, Donal Trump declarando por el asalto al capitolio, Guaidó en la irrelevancia, Jeanine Áñez condenada por dar un golpe de estado, Bannon condenado … estos son los referentes de Feijóo, Ayuso, Abascal y el resto de la derecha y ultraderecha. Flipad. — Noa Gresiva (@NoaGresiva) October 21, 2022

Y ahora, ¿quién le sucederá? A ver, tranquilos que hay candidatos de sobra…

Atura el GIF i escull el següent primer ministre aleatori del Regne Unit 🇬🇧 pic.twitter.com/tcc37qQMYh — ALGUNA PREGUNTA MÉS? (@APM) October 21, 2022

BREAKING: My sources have confirmed that Juan Guaidó has declared himself Interim Prime Minister of the United Kingdom. pic.twitter.com/j7Gf78bgRU — Alan MacLeod (@AlanRMacLeod) October 20, 2022

Después de la dimisión de Liz Truss, que implica que Reino Unido tendrá cinco Primeros Ministros en seis años, los británicos podrían elegir a… Esta inanimada barra de carbono! pic.twitter.com/HY6HhXnjXu — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) October 21, 2022

Al margen de esto, mala semana para Feijóo. Es que no da una el tío. Estaban ahí a piñón con lo del "timo ibérico" todo el día y ahora dice que él no ha oído hablar de eso. Es como cuando un niño se tapa los ojos para que no le encuentren.

Al final el Timo Ibérico™️ era el propio Feijóo. Estoy empezando a pensar que él solito va a conseguir otro Gobierno del PSOE. — Stéphane M. Grueso (@fanetin) October 21, 2022

UN FORTÍSIMO ABRAZO PARA FAKEJOO. https://t.co/Fk0rCAqDJi — 𝔸𝕣𝕖𝕫𝕟𝕠 (@Arezno) October 21, 2022

Bueno, y hablando y debatiendo parece que no era tan bueno como decían…

Ya ni los suyos disimulan…

Poco se está hablando de la cara de González Pons… 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤪 #Fakejóo pic.twitter.com/OKljdIDZ3N — Juan Miguel Garrido 🏳️‍🌈🔻 (@Juanmi_News) October 21, 2022

Está demostrando ser la perfecta fusión entre la incompetencia de Casado y las absurdez discursiva de Rajoy. Es lo que hay, los candidatos del PP para lo que es gobernar no son lo mejor pero al menos para los memes son un filón.

Alberto Núñez Feijóo: "Para estar en Cataluña hay que venir a Cataluña. Y para estar en Cataluña hay que escuchar los problemas prioritarios de los catalanes" pic.twitter.com/aGIaXJnrpW — El HuffPost (@ElHuffPost) October 21, 2022

Sigue poseído de M.Rajoy. — Rafael Rueda (@ucxrrg) October 21, 2022

Cuando veo a Feijoo no sé si es el propio Feijoo o Joaquín Reyes haciendo de Feijoo. — Miguel Ángel (@tiocondena) October 21, 2022

LO ESTÁS VIENDO, LO ESTÁS RIENDO (LOS TUITS ABSURDOS DEL DÍA)

Hasta la Conga folla más que yo pic.twitter.com/E591eEpzz9 — Me Parthor Culo (@me_parthor) October 21, 2022

Disfraz de halloween de "hola, chavalada, soy Pérez-Reverte ¿tenéis un minuto para hablar de los peligros del exceso de confort de vuestra generación?" — Mortadela (@MortaSiciliana) October 19, 2022

Dejad de quejaros de que vuestros alumnos no leen a los clásicos. Los míos, por lo menos, no dejan de hablar de Quevedo y Rosalía. Algo estaremos haciendo bien. — Súbete a la nutria (@subetealanutria) October 16, 2022

Gravedad, aceleración, fricción, termodinámica, fuerza vectorial, impulso, todo en uno pic.twitter.com/HZIeh2afOZ — escribano (@tuidelescribano) October 18, 2022

Loquillo: Feo, Fuerte y Liberal. pic.twitter.com/07oTPtR52R — Bender El Que Ofende (@BenderOfuscado) October 20, 2022