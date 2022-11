Ibai Llanos da una lección de ética al mundo del deporte y rechaza ir al mundial de Catar con la selección española

Por Tremending

Hay muchas formas posibles de rechazar una propuesta. La más implementada, quizá, es la que se asienta en la urbanidad y bebe de las siempre saludables aguas del decoro. Y es que en tiempos políticamente correctos, rehusar con finura hacer algo parece la única vía posible, la que nos viene dada por el contexto, aunque no siempre es la más efectiva.

En ocasiones la coyuntura exige una apuesta por la rotundidad. El streamer Ibai Llanos, que acostumbra a ser un tipo expeditivo, se ha mantenido fiel a sí mismo y ha querido zanjar el debate sobre si asistirá o no a Catar sin ambages ni medias verdades: "No me sale de los cojones y no lo voy a hacer", vino a decir en un directo.

No le sale de los cojones.

👍 pic.twitter.com/CSVVLleomj — Hombre Revenido (@hombrerevenido) November 8, 2022

Acostumbrados como estamos a las ambigüedades balompédicas, a toda esa palabrería hueca que profieren sus protagonistas cada vez que tienen un micrófono delante, escuchar a gente como Ibai, o incluso a los entrenadores Jürgen Klopp (Liverpool) y Jagoba Arrasate (Osasuna), resulta siempre alentador y sugerente.

Las condiciones en las que trabajaron los obreros en la construcción de los estadios, las constantes denuncias por violar los derechos humanos, las leyes contra la diversidad sexual son sólo algunas de las razones que evidencian hasta qué punto participar en un mundial en Catar debería hacernos recapacitar.

"Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la selección española de fútbol a Catar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer", denuncia Llanos.

Bien es cierto que Ibai no explica los motivos, pero es que a veces los motivos son tantos y tan escandalosos que no es necesario explicarlos. A veces, no es necesario explicar nada para dar una lección de ética al mundo del deporte.

Como era de prever, su decisión ha recibido multitud de reacciones. Aquí recopilamos algunas de las más destacadas:

Ibai no dice sus motivos.

En Catar está instaurada la Ley Sharia. La flagelación y la lapidación son legales. Pena de muerte para el adulterio. Si te violan, además la encarcelan.

¿Tendrá que ver? @IbaiLlanos#Catar2022 #QatarWorldCup2022 #Qatar2022

pic.twitter.com/Iz7KFrH1oj — Clarissa Radcliffe 🇳🇿 (@ClarissaRadclif) November 9, 2022

Ibai Llanos rechaza ir a Qatar para grabar contenido durante el Mundial. Recordemos que en Qatar, país machista y homófobo, han muerto más de 7.000 obreros mientras construían los estadios. La dignidad vale más que el dinero. Grande @IbaiLlanos.pic.twitter.com/nBT3wpph23 — Eleméntal (@ElementalELM) November 10, 2022

Ibai Llanos ha rechazado ir con la selección española al Mundial de la infamia de Qatar. Es de los pocos streamers que se ha negado a cambiar su residencia a Andorra. pic.twitter.com/n5DnWYaX7d — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) November 9, 2022

Ibai Llanos rechaza la propuesta para ir como invitado al Mundial.

Según algunos, resulta que lo hace porque no es tolerante con Catar, por miedo a ser funado y por seguir un discurso políticamente correcto.

Tócate los cojones. Más gente con conciencia es lo que hace falta. pic.twitter.com/MGXMokWq8r — Arkaitz (@arkaiitz28) November 8, 2022

Solo veo a una persona capaz de hacer presión para que la censura LGBTI en el #Mundial2022 de Catar no llegue a tal. Ese es @IbaiLlanos. — Javier Lojo (@JaviergLojo) June 28, 2022

No es fácil, pero a veces ocurre. Tras los fastos y las grandes luminarias desplegadas en este tipo de eventos mundiales, hay voces discordantes que prefieren mantenerse en las sombras con tal de no contribuir a un negocio que oculta a los que humilla y mata.