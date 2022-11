Los memes más cachondos con la foto de Pedro Sánchez con Biden, Scholz, Macron y Sunak en el G-20: "¿Os imagináis a Feijóo?"

Por Tremending

Se trata de una de las fotos más comentadas en nuestro país en las últimas horas. Olaf Scholz (Alemania), Emmanuel Macron (Francia), Joe Biden (EEUU), Rishi Sunak (Reino Unido) y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, conversan en Bali, en el contexto de la cumbre del G-20, tras la muerte de dos personas en Polonia por un misil.

Yo es que me imagino a Feijóo ahí preguntando "si estamos seguros que no ha sido ETA" pic.twitter.com/w8hXDDvhAf — Pasanospoco (@pasanospoco) November 16, 2022

Ya hay voces que están explicando que en la escena había más gente, que no estaban solos. Bueno, en todo caso ya es algo mejor que lo del "It's very difficult todo esto".

En la escena, los mandatarios aparecen con unas caras bastante serias, la verdad…

Esas caras no me dan mucha tranquilidad que digamos pic.twitter.com/X5eAIoYSsS — 🦇Bat-wittero🃏 (@Bat_wittero) November 16, 2022

Antes ya se había visto otro momento con Pedro Sánchez junto al presidente de EEUU, Joe Biden.

– Y ENTONSE USTE ES PRESIDENTE

– SI

– Y DE DONDE

– DE ESPAÑA

– DE ESPAÑA YA MM Y ESO DONDE ESTA

– ABAJO DE FRANSIA

– UFFF NO ME GUSTA FRANSIA

– YA NI A MI

– JEJJ CREO Q NOS LLEVAREMO BIEN pic.twitter.com/cbsqcK1cPL — MALACARA (@malacarasev) November 16, 2022

La mujer de Peter organiza un viaje familiar a Bali. A él no le apetece nada, porque los acompaña su suegro John, quien cree que Peter no es lo bastante bueno para su hija. Pero allí, ambos estarán condenados a entenderse- "Un verano con mi suegro" (Summer in law), sábado 16h La1 pic.twitter.com/M4NoKKkE2s — Peli de Tarde (@PeliDeTarde) November 16, 2022

Pero donde unos analizan la imagen, los tuiteros ven otra oportunidad de oro para lo que más nos gusta, el cachondeo y los memes.

El Lunes a las 7 am / El viernes a las 3 pm pic.twitter.com/N5NxcUPP6X — MiniKondo (@kondonsito) November 16, 2022

Feijoó en el G20 pic.twitter.com/P37tRIUo5L — Mundo Burbu/❤️❤️❤️🌹🌹🌹 (@MundoBurbu) November 16, 2022

¿Os imagináis a Feijóo en esta foto? ¿Os imagináis a Abascal en esta foto? Yo no. https://t.co/tXJwzpwZIz — Ignaciooo🐊🦅 (@IgnaciooMD) November 16, 2022

El extra de risas es que Scholz se parece a mi padre de verdad. pic.twitter.com/FjJ3R0Jhbg — El tito Kasti (@prodelkastineo) November 16, 2022

La cena de Nochebuena con mi familia. pic.twitter.com/WS5jAUV9xC — Me llaman Jimmy (@TirodeGraciah) November 16, 2022

#OTAN – Hay que encargarse de ese tal Putin, ha entrado en nuestro territorio, pero que parezca un accidente, capichi?? pic.twitter.com/YwarEbHqkQ — 🦇Bat-wittero🃏 (@Bat_wittero) November 16, 2022

-… y entonces le dijo "No, pero me gustaría verlas" Jajajaja. ¿No lo pilláis? Que sosos sois. pic.twitter.com/LaOvyAtWp1 — Grouchico (@El_Grouchico) November 16, 2022

– Y voy y le digo: "¿Has visto a mi abogado? Y el otro responde: -¿Qué abogado? pic.twitter.com/X302t7YwyS — Dios 👍 (@diostuitero) November 16, 2022

Aquí hay uno que no lo tiene claro todavía. pic.twitter.com/ecvWf6HdXX — Sospechoso Habitual® (@sospehab75) November 16, 2022

-Oye, ¡un chiste, un chiste!

Esto va un francés, un alemán, un americano y un español… pic.twitter.com/7biwTpxBGH — Roberto Martín (@robbhaifisch) November 16, 2022

It's very difficult todo esto. ¡Qué recuerdos! — Pier Gorelli (@elektropier) November 16, 2022

Sed sinceros. ¿Vosotros veis que pegue ahí? Yo tampoco. pic.twitter.com/kWZ2kpjDWv — Ivanjode (@Ivanjode) November 16, 2022

Y mientras en la OTAN… pic.twitter.com/oAPVaIYFw9 — Roberto Martín (@robbhaifisch) November 16, 2022

Acostumbrados a presidentes del Gobierno con su traductor siempre a cuestas, al menos esta fotografía se ve diferente. ¿Se podría dar una imagen así con Alberto Núñez Feijóo? Salvo que sea en Twitter tiene pinta de que no.