Aluvión de críticas a Cuca Gamarra por su primer tuit tras el asalto en Brasil: "Sois unos auténticos irresponsables"

Miles de seguidores de Bolsonaro asaltaron este domingo las tres sedes del poder del Estado en Brasil, después de haber invadido el Congreso Nacional, pidiendo el derrocamiento del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Unos gravísimos sucesos que recuerdan mucho a los que se vivieron hace dos años en el Capitolio de EEUU por los fanáticos trumpistas. Mientras políticos de todo el mundo se apresuraban a emitir comunicados y tuits condenando lo que veían en los medios, ¿qué hacían en el Partido Popular? Pues…

Vamos, aprovechar para criticar al Gobierno. En su primer tuit tras los sucesos, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, respondía al tuit de condena de Sánchez diciendo: "Contigo, en España esto ahora es un simple desorden público…".

No entiendo este tuit. Lo que está ocurriendo en Brasil encajaría en el delito de rebelión (art. 472 CP), pero es que además no es el momento para que el principal partido de la oposición en España use el ataque a la democracia en otro país como arma política contra el Gobierno. https://t.co/MAQT0kuQRH

— Víctor García de la Vega 🌹🇪🇺 (@victorgdlv) January 8, 2023