El tuit de Jordi Évole sobre lo que ha hecho Plácido Domingo ante el 'Salvados' sobre las mujeres acosadas por el tenor

"Es un David contra Goliath". Así han resumido varias mujeres que sufrieron el acoso de Plácido Domingo cómo se sentían. Esta frase forma parte de los testimonios recogidos en el programa de Salvados titulado Plácido, un secreto a voces que La Sexta ha emitido este domingo, en base a las tres investigaciones de Associated Press; de la Ópera de Los Ángeles y del Sindicato Estadounidense de Artistas Musicales (AGMA).

Tras la emisión del programa, Jordi Évole, anterior presentador del programa, publicó un tuit que decía: "Cosas que pasan porque decidamos hacer programas que no gustan a los que se sienten impunes". Y con el texto, una captura en la que se ve cómo Plácido Domingo les ha bloqueado en Twitter, sin especificar si a él personalmente o a las cuentas del programa.

Cosas que pasan porque en @delbarriotv decidamos hacer programas que no gustan a los que se sienten impunes. #SalvadosPlácido pic.twitter.com/vGYcJpCUEE

El capítulo de Salvados muestra los duros relatos que explican que el tenor español "era como un Dios" e "intocable". Y cómo sintieron miedo porque sabían que rechazarle suponía poner en peligro sus carreras profesionales.

Debra Katz es abogada del #Metoo y aún hoy recibe llamadas de mujeres que han sufrido acoso por parte de Domingo: "El hecho de que no lo encarcelaran no lo absuelve de décadas de acoso sexual". #SalvadosPlácido pic.twitter.com/PX9MMAZqcN

El programa se ha viralizado en las últimas horas, con cientos de reacciones de tuiteras y profesionales, y con un mensaje de la ministra Yolanda Díaz incluido.

Los abusos en el mundo de la música clásica no se dan únicamente en las altas esferas. Plácido es sólo la punta de lanza de un sistema que está en connivencia con los abusadores. @salvadostv #SalvadosPlacido

#salvadosPlacido : demoledor el retrato que están haciendo de Placido Domingo. Hombres que no aceptan un no por respuesta, acostumbrados a hacer su real gana. A utilizar a las mujeres de usar y tirar.

Ese señor a las puertas de la ópera diciendo que Plácido Domingo "a mí no me ha hecho nada" es el mejor ejemplo de la indiferencia y la complicidad de las que se alimenta el machismo #SalvadosPlácido

Si no denuncian, es que mienten. Si denuncian, es porque buscan pasta. Siempre poniendo el foco de la culpabilidad en las supervivientes. Y los fans que le defienden diciendo cosas como "a mi no me ha hecho nada", dan el mismo asco que él. #SalvadosPlácido

