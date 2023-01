El curioso parecido que Gabriel Rufián ha sacado al nuevo logo de Ciudadanos: "¿Esto ya se ha comentado?"

Rediseñar el logo de un partido político no suele indicar que las cosas van como la seda, precisamente. Suele ser para disimular algo, rollo ponerse botox. Y si no que se lo digan al PP, que en cada derrota le mete un círculo, una banderita o se la quita. Ahora el turno le ha tocado a Ciudadanos, que está en pleno cambio o eso dicen. Y para apuntalar todo eso han cambiado su imagen de marca, recuperando los colores de UCD y añadiendo el verde oscuro a su imagen, junto con un nuevo logo.

El cambio ha provocado muchos comentarios y algunos parecidos. Uno de ellos es el que ha encontrado el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

¿Ciudadanos pareciéndose a Cofidis? Imposible.

No creo, Gabriel… Ciudadanos genera muchísimo menos interés que Cofidis, jajajajajajajaja

El nuevo logo de Ciudadanos ha generado multitud de comentarios y de críticas. Aunque viendo la forma del logo igual es que estamos hablando demasiado pronto.

Cuando termine de cargarse sabré si me gusta el nuevo logo de Ciudadanos. pic.twitter.com/v7acvgEP1z

Estas son algunas de las reacciones.

– qué hacemos para el logo de CS? – ….le metemos unas rayas? – no hay cojones – sujétame el cubata

1️⃣ Me alegra saber que @comuniza ya no compartirá semejanza con el logo que Ciudadanos le copió.

El nuevo logo de Ciudadanos es un despropósito. Ya no es que no esté descompensado, es que la tipografía desprende frialdad. De la combinación de colores… pues mejor no hablamos. El claro ejemplo de intentar hacer un guiño y mejor quedarse ciego. pic.twitter.com/MIs4SMiUiU

— S O R I S E R G I O ❎ (@SoriSergio) January 15, 2023