Las derechas presumen de poner otra bandera en Madrid y les llueven las respuestas: "Siempre mejorando la vida de la gente"

Con la época de celo, los pavos reales despliegan su plumaje y con el año electoral, la derecha pone banderas por todos lados. Son las leyes de la naturaleza.

Si ya era una costumbre muy suya lo de utilizarlas sacándolas en las manifestaciones ultras o escribiendo consignas ideológicas en ellas, desde la aparición de Vox en la escena política, la batalla de banderas entre las derechas ha ido en franca escalada. Banderas por docenas en ruedas de prensa, rojigualdas donde piden guarderías, decenas de miles de banderitas plantadas en parques y jardineras, banderas para que las vean los peces…

Pues la cosa sigue. El pasado viernes, la concejala de Ciudadanos en los distritos de Villaverde y Vallecas Concha Chapa presumía en su perfil de Twitter del acto de izado de una nueva bandera en una rotonda.

Y ojo, que la bandera tiene múltiples padrinos. No solo Ciudadanos ha presumido de ella. Ni el Partido Popular ni Vox han dejado pasar la oportunidad de apuntarse tal servicio a la ciudadanía.

Gracias Pedro!! La verdad es que me va a servir que flipas cuando me resfríe y no me atiendan en 2 semanas. Política de calidad en el barrio https://t.co/JW4fuw1ynC

— OKY DOKY (@danioky23) February 26, 2023