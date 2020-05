Se ponen banderas de España en las mascarillas, cuando van al Congreso y también en los perfiles de Twitter, desde donde lanzan críticas, odio y bulos continuamente. Las llevan siempre a las manifestaciones en contra de lo que sea, igual que las llevaron en las protestas contra el matrimonio igualitario, o contra el aborto, como si fuera un partido de fútbol contra una selección extranjera. Literalmente escriben sus consignas ideológicas contra el otro encima de ella. Y casi siempre se les 'cuela' alguna con el pollo (y siempre tienen alguna disculpa). Por no hablar de cuando las instalan a pocos días de las elecciones, en barrios en los que faltan institutos y guarderías. O cuando se desplaza simbólicamente una bandera arcoíris para colocarla, pese a que ya esté en muchos otros sitios.

También las ondearon arengando a los policías del 1-O al grito de "'¡a por ellos oé!", o para censurar la exhumación del dictador Francisco Franco. Ahora, en el rico barrio de Salamanca y en algunas ciudades españolas, han vuelto a salir a las calles envueltos en ellas, a dar caceroladas contra el Gobierno, en medio de la mayor emergencia sanitaria mundial de nuestra época. Les hemos visto saltarse las normas de distancia social ataviados con ellas y hasta ondearla en un descapotable entre gritos de "comunistas, asesinos, Gobierno dimisión".

En las redes sociales, incluso algunos animan a abarrotar de rojigualdas el perfil de alguien como forma de protesta.

De nuevo, utilizando la bandera que debería representarnos a todos. La historia de siempre.

No es la primera vez ni será la última. En estos días, muchos tuiteros lo están comentando, reabriendo un debate nunca cerrado:

Desde luego están en su derecho, pero qué flaco favor hacen a la bandera de España - y a su país - los que se manifiestan con ella, como si su lucha fuera contra un enemigo externo o contra quien no merece ser español.

Lo voy a decir: ¿No os chirría que la bandera de España se use para todo tipo de eventos relacionados estrechamente con una ideología concreta pero luego nos acusen de rechazarla como si nos representara a todos? https://t.co/rw3tZZXUXQ

¿Pero cómo no vamos a avergonzarnos de la bandera de España si la han convertido en un arma con la que azuzar a quienes no piensan como ellos, y en un distintivo de imbecilidad? pic.twitter.com/tgrUBKTQlT

Me molesta/extraña un poco el uso de la bandera de España en las protestas estas, como si se tratara de un partido de la selección contra otro país. ¿Qué somos entonces los que no compartimos sus ideas? ¿Somos extranjeros? ¿O somos españoles, pero de peor calidad?

Me hierve la sangre cada vez que veo cómo os apropiáis de la bandera de España para asociarla a una puta ideología basada en el odio.

A mi estos del barrio de Salamanca no me van a secuestrar la bandera, yo de izquierdas también me siento representado en la bandera, cagon su estampa

