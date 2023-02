La respuesta de la concejala ceutí Fátima Hamed a la última provocación xenófoba de Vox: "Usted es español de racismo"

Por Tremending

Las provocaciones y faltadas de los miembros de Vox no son exclusivas del Congreso y el Senado. Bien lo saben, por ejemplo, en la Asamblea de Ceuta, con los continuos comentarios xenófobos del portavoz ultraderechista Carlos Verdejo. Sin embargo, ya hemos visto en varias ocasiones cómo las formas de Verdejo se encuentran de forma invariable con los rapapolvos dialécticos de la concejala y portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, Fátima Hamed Hossain.

Pues la cosa ha vuelto a suceder. Durante una sesión en la Asamblea, el ultraderechista se permitió hablar de su vestimenta en un comentario entre xenófobo y machista: "Con el modelito que trae usted últimamente igual también le sirve de disfraz".

En su turno de palabra, Hamed respondió: "No quiero rebajarme al barro que tanto le gusta al señor Verdejo, que no es más que la expresión de la inutilidad y el odio hecho política […] Sin embargo, sí que me ofende y mucho que usted aluda constantemente a Marruecos y que pretenda asociar a la población musulmana de Ceuta a Marruecos. ¿A usted no le hemos dejado todavía suficientemente claro que esto es España y aquí todos somos todos españoles? Españoles de pura cepa". Después continuó: "Usted es español de racismo. Usted es un nostálgico de los tiempos de Franco".

Impresentables y miserables a partes iguales.

No podrán con nosotros.

Su discurso no tiene cabida en #Ceuta por eso haremos todo lo posible para echarles de las instituciones a las que llaman "circo" pic.twitter.com/bwFe9SZtKP — Fatima H. Hossain🔻🇪🇸 (@FatimaHHossain) February 27, 2023

Mención especial al señor al lado de Verdejo, agachando la cabeza no se sabe si para reírse o de la vergüenza.

Las palabras de Hamed también han llegado a las redes sociales.

Maravillosa representante del pueblo y la ciudadanía de Ceuta

Orgulloso de tener mujeres valientes y coherentes en la política Española. 💜💜 — menorcadriver (@menorcadriver) February 28, 2023

Mis respetos, señora Hossain.👏👏👏👏👏 — marina (@ltmariscal) February 27, 2023

Excelente respuesta 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 — Chus (@chus57590039) February 27, 2023

Excelente respuesta, es la que se merecen estos salvapatrias de pacotilla 👏🏽👏🏽👏🏽👏🏽 — Sergio ❤️✊💜 (@serpa235) February 27, 2023

Bravo, bravo y bravo 👏👏👏👏 — Yolanda Zaragoza Martinez (@Yolanda51271) February 27, 2023

Faltadas en las instituciones, comentarios xenófobos, votar en contra de todos y cada uno de los derechos sociales y las ayudas importantes, lanzar una moción de censura con un ex comunista de 90 años como candidato… Tras varios años en la política nacional es lo que ha dado Vox de sí.