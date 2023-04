El 'beef' entre Yolanda Díaz y Gabriel Rufián a cuenta de la reforma laboral, ahora con respuesta del diputado de ERC

De un tiempo a esta parte nos hemos acostumbrado a palabras como beef o tiraera para describir un enfrentamiento dialéctico, especialmente en el mundo musical, con casos como el de Sharika contra Piqué o el de Residente contra J. Balvin, Bizarrap mediante. Pero para beef buenos, los de la política.

Este fin de semana, la vicepresidenta Yolanda Díaz anunció su candidatura a las generales con un acto en el polideportivo Magariños. Allí aseguró que las mujeres están "cansadas de tutelas" y que Sumar no solo quiere ganar las elecciones, sino que quiere "ganar el país".

En un momento de su discurso lanzó una puya. "La política útil no es votar en contra de una reforma laboral con el PP y Vox por puro politiqueo", aseguró.

ERC fue uno de esos partidos que no apoyaron la reforma. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, respondió en Twitter con su propia tiraera.

Su respuesta se ha convertido en zona de combate entre los tuiteros.

Te has pasado veinte pueblos. Y no tienes razón. A punto estuviste de cargarte la reforma laboral que está sirviendo para mejorar la vida de mucha gente. Con ese rencor no se va a ninguna parte. Me caes bien pero esto es muy feo.

— Silvia LLopis (@sllopisortega) April 2, 2023