Si no sabes quién es Bizarrap ni qué es el 'beef', tienes que leer esto

El éxito de la canción de Shakira dedicada a su expareja, el futbolista Gerard Piqué, ha sido lo más comentado este martes. Detrás de la melodía está Bizarrap, un nombre más que conocido por las nuevas generaciones, pero que puede no sonar a esos que a la primera de cambio llaman boomers.

Y es que el a raíz de este tema han surgido numerosas conversaciones, las más comunes sobre infidelidades, relaciones y cotilleos, algo de lo que los más veteranos pueden estar al tanto, pero también han surgido conceptos que pueden hacer a más de uno perderse entre tanta modernidad. Aunque una vez se descubren, la realidad es que no son tan complejos ni tan novedosos.

Comencemos por lo más básico, el cerebro musical detrás de la venganza de la cantante colombiana. Gonzalo Julián Conde, más conocido como Bizarrap, es un productor musical argentino de 24 años. No solo es el responsable de poner la melodía a esta canción, también fue el productor del éxito del verano con el artista Quevedo. El verano 2022 será recordado por el popular "Quédate" sonando en todas las fiestas, discotecas, festivales y coches de España.

Hablando precisamente de Quevedo (el escritor clásico, que no el cantante), introducimos un nuevo concepto que maneja la chavalada. Parece que nos vamos por los Cerros de Úbeda pero confíen, que este barco llegará a buen puerto. Entre los comentarios más comunes sobre la nueva canción de Shakira se habla de un beef de la cantante hacia el futbolista.

Y usted, que tiene problemas para silenciar un grupo de Whatsapp, que su Twitter es el rellano de su edificio y su Spotify son los 45 minutos de música ininterrumpida de Cadena 100, se preguntará y con razón: "¿Qué demonios es un beef?".

El 'beef' no es un filete, aunque también

Cuando uno escucha el término beef no puede evitar pensar en una barbacoa y un buen filete, "imbatible", que diría Pedro Sánchez, pero también tiene una traducción menos literal a nuestra lengua. Según Urban Dictionary (la RAE de los jóvenes), es un "argot originalmente estadounidense que significa pelear con alguien o ser agresivo con alguien", pero no a un nivel físico, es más un enfrentamiento dialéctico que se produce habitualmente entre artistas o famosos. Esto no necesariamente implica una canción, por lo que aquel famoso "érase una vez un hombre a una nariz pegado" de Quevedo dedicado a Góngora podría considerarse uno de los mayores beef de la literatura española.

Este término se usa de manera errónea en algunos casos, o más bien imprecisa para ser más precisos (valga la redundancia), y es que en el caso de una canción el término más concreto es diss track. Estos son temas cuyas letras tienen como propósito principal atacar verbalmente a otra persona.

Pero dejémonos de anglicismos, porque estamos hablando de una artista latinoamericana y la lengua española tiene sus recursos. En América Latina se llama a estas canciones tiraera. De hecho, no es la primera vez que Bizarrap participa de una. El artista René (Residente del grupo Calle 13) aprovechó la Music Session número 49 para lanzar todo su rencor en forma de palabras que rimaban entre sí al artista J Balvin.

Aunque esto de Music Session puede sonar a algo moderno y novedoso, lo cierto es que es algo que ha existido toda la vida. Una sesión de este tipo se produce cuando dos o varios artistas se reúnen en un contexto más o menos informal para crear música juntos. En el caso de Bizarrap, acuerda crear una canción con un artista, véase Shakira, Quevedo, Nicky Jam o el que sea, y ambos se reúnen en el estudio para poner en común sus ideas sobre letra y ritmos. De ahí sale una canción. La diferencia con la canción "al uso" es que esta tiene un desarrollo más prolongado en el tiempo en un contexto más formal.

Realmente, este concepto se ha trabajado durante años. No hay mucha diferencia (más allá de la musical y los gustos individuales) entre una sesión de Bizarrap y una Jam Session de jazz. Al fin y al cabo, es una reunión entre músicos que crean algo juntos.

Si Shakira es la que canta, ¿qué hace Bizarrap?

Bizarrap, como otros productores musicales, tiene la labor de crear los ritmos que conforman la base de la canción. Sobre esta pista la artista canta la letra que ha compuesto y el productor argentino las mezcla. Esto consiste en crear un equilibrio entre todos los componentes de la canción, como por ejemplo el volumen, la frecuencia, la colocación o la dinámica. Es lo que hace que suene bonito, vamos.

Explicados todos los conceptos necesarios para entenderse con ese pariente de corta edad que hace movimientos extraños frente a su teléfono porque "está grabando un TikTok", solo queda esperar a la próxima gran innovación que vuelva a dejar una cara de total incomprensión que intentaremos recomponer con otro artículo.