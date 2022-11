Estas son las estrellas que han rechazado participar en el Mundial de Catar

La cuenta atrás para el arranque del Mundial de Catar ya ha comenzado. Este domingo tiene lugar la gala de inauguración en Jor, una ciudad costera al norte del país, muy próxima a la capital. Mucho se ha especulado sobre los artistas y las figuras del panorama mediático que participarán, de una forma u otra, en la cita deportiva. Para el espectáculo de apertura, sonaban con fuerza los nombres de Shakira, Rod Stewart o Dua Lipa, pero tal vez la FIFA tenga que ir buscando sustitutos. La lista de rostros que han declinado las ofertas no deja de crecer. A la negativa de Ibai Llanos se suman ahora las objeciones de varios artistas. Lo hacen como muestra de rechazo a las vulneraciones de derechos humanos que ejecuta de forma arbitraria el emirato, contra colectivos minoritarios, como las mujeres, los activistas o las personas LGBTI.

Ibai Llanos, uno de los primeros

El streamer español más cotizado, Ibai Llanos, ha rechazado la invitación para acompañar a la selección española de fútbol masculino en su viaje a Catar. Lo anunció hace una semana en su canal de Twitch, absolutamente tajante: "No voy a ir porque no me sale de los cojones". El creador de contenido ha denunciado que la organización del campeonato está "invitando a todos los influencers a gastos pagos", haciendo hincapié en la "cantidad de propaganda, pasta y blanqueamiento que hay puestos en el Mundial".

Al parecer, la oferta que declinó Ibai incluía un billete junto a los deportistas españoles en el avión oficial. Las autoridades cataríes conocen el potencial y la repercusión que tiene el streamer entre los jóvenes y lo veían como una oportunidad de oro para seguir adelante con el lavado de imagen planificado. Sin duda, Ibai Llanos, que cuenta con más de diez millones de seguidores en redes, ha dado una buena lección de principios al anodino mundo del fútbol.

Dua Lipa, con los derechos humanos

La cantante británica de ascendencia albanokosovar, Dua Lipa, ha desmentido a través de su perfil de Instagram que vaya a participar en la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de Catar. "No voy a actuar, ni siquiera he estado involucrada en ninguna negociación para ello", compartía la artista a través de una story. La joven ha callado los rumores y ha asegurado que estará encantada de visitar el país "cuando cumpla con los derechos humanos con los que se ha comprometido" al ser elegido sede del Mundial de fútbol.

Rod Stewart rechaza un millón de dólares

Imagen de archivo del cantante británico Rod Stewart. - Suzan Moore / PA WIRE

El músico Rod Stewart tampoco estará en el Mundial de fútbol de Catar. "Me ofrecieron mucho dinero, más de un millón de dólares, por tocar allí. Lo rechacé", aseguró el artista británico en una entrevista para The Sunday Times. Stewart considera que "no está bien" acudir a la cita deportiva y advierte a los aficionados del colectivo LGBTI: "Hay que tener cuidado". La estrella de rock es la última en sumarse a una ambiciosa lista de personalidades que rehúye contribuir al blanqueamiento del despotismo catarí.

Shakira, la última en retirarse

Imagen de archivo de Shakira antes de su actuación en la Super Bowl. — Imagespace / ZUMA Wire

La cantante Shakira también ha decidido no participar en la gala inaugural del Mundial de Catar. Aunque en un principio estaba prevista su actuación, la lluvia de críticas recibida le habría hecho cambiar de opinión. La colombiana todavía no ha comunicado de forma oficial la negativa, pero su entorno sostiene que no va a estar en el show previo al partido inicial. La rectificación de la artista supondría una nueva retirada y un aumento del apoyo a la diversidad sexual, a los derechos de las mujeres y a la situación laboral de las personas migrantes.

Jürgen Klopp y el tímido juicio del mundo del fútbol

En el mundo del fútbol predomina el silencio. No es fácil encontrar testimonios críticos con la opresión de Catar, aunque hay algunas excepciones. El técnico alemán Jürgen Klopp, que actualmente entrena al Liverpool, ha mostrado públicamente su disconformidad con los principios éticos del país anfitrión. En una rueda de prensa reciente, Klopp ha reconocido que "todos somos culpables" de la explotación laboral a la que se enfrentan los trabajadores migrantes, porque "hubo muchas oportunidades para denunciarlo, mucha gente ganando dinero por razones equivocadas" sin que nadie hiciese nada.

Jürgen Klopp carga contra el Mundial de Catar y lanza un mensaje a la prensa. - Europa Press

El entrenador ha sido muy duro con el papel de los medios de comunicación, apuntando directamente a su complicidad. Klopp no se ha cortado a la hora de culpar a la prensa, por haber contribuido al blaqueamiento y haber tapado las vulneraciones de derechos humanos que defiende el país anfitrión. Por su parte, el también alemán Toni Kroos, jugador del Real Madrid, ha cargado de forma contundente contra Catar en el podcast que comparte con su hermano.

En España, en cambio, los silencios son más opacos. La excepción la marca el entrenador del Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, que ha compartido la denuncia de Jürgen Klopp contra la hipocresía del evento deportivo. Diferentes son las posturas de, por ejemplo, David Beckham, Pep Guardiola o Xavi Hernández, los tres muy vinculados al emirato. El británico no esconde su satisfacción con la organización del Mundial y en una reciente entrevista para la FIFA animaba a los hinchas a "vivir la experiencia", sin ninguna alusión a la falta de garantías sociales. Por su parte, los dos exfutbolistas del Barcelona han insistido reiteradamente en la "comodidad y el buen hacer" del país pérsico. De hecho, Xavi Hernández ha opinado en una entrevista para el diario Ara que las cosas funcionan allí mejor que en España. Los tres casos elogian y defienden el sistema de Catar como buenos embajadores de la marca.