"Bromitas sobre la homosexualidad a un mes de que la selección juegue en Qatar": indignación por los tuits de Casillas y Puyol

No parece que el mundo del fútbol, o al menos una parte de él, sea uno de los ambientes más avanzados en cuanto a respeto a los derechos de homosexuales o al feminismo. Lo de los históricos cánticos desde las gradas o lo de celebrar mundiales en Qatar, tampoco parece que ayude mucho.

Tampoco ayuda que algunas de las estrellas de este deporte hagan supuestas bromas. Hablamos de revuelo provocado este fin de semana por el tuit publicado en la cuenta de Iker Casillas diciendo: "Espero que me respeten, soy gay". Y también de la contestación de Carles Puyol, que respondió: "Es el momento de contar lo nuestro, Iker".

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It's a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV

— Josh Cavallo (@JoshuaCavallo) October 9, 2022