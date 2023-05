La voz que nunca se apagará: el recuerdo de Pau Donés vuelve a emocionar

El cantante Pau Donés en una imagen de archivo. EUROPA PRESSEUROPA PRESS (Foto de ARCHIVO) 17/12/2015

Por Tremending

Su voz, su sonrisa. Su mirada hacia lo que estaba por venir. También sus miedos. También la rabia por una muerte que llegaría demasiado pronto. El recuerdo de Pau Donés ha vuelto a emocionar con la emisión en La Sexta de Eso que tú me das, el documental de Jordi Évole en el que se relata la última fase del cantante antes de su fallecimiento en junio de 2020.

"Lo que me ha dado la vida ha sido estupendo y lo quiero agradecer. A la vida, en general, gracias por todo", afirmaba el cantante de Jarabe de Palo en un momento de la entrevista. "Me hubiera encantado haber conocido a mis nietos, pero bueno, los conoceré igual, pero de lejos", dijo también entonces.

La nueva emisión del documental ha estado seguida de un amplio número de reacciones en Twitter, donde los seguidores de Donés han recordado sus palabras ante la muerte.

❤️"Estoy en paz con lo qué he hecho y cómo lo he hecho"

✅Hay que refrescar esta charla de Pau Donés y @jordievole cada cierto tiempo pa que no se nos olvide vivir al mejor nivel posible.#EsoQueTuMeDas pic.twitter.com/PbiDqV9XYN — Chito (@chitoronda) April 30, 2023

Lucidez, sentido común, generosidad, serenidad y humildad.

"No odiéis. Pasad si algo no os interesa, pero no odiéis". #EsoQueTuMeDas#PauDones pic.twitter.com/16NqfOoiwS — Ció Lerma ❤️‍🩹#NoMateisLaSanidad (@CioLerma) April 30, 2023

Lección de vida con golpe de realidad.

Pau Dones: "Estoy aquí para hablar de la vida, desde el primer día que me dijeron que iba a morir.

El final también hay que tomárselo con tranquilidad". — Susana Ruiz (@suruancar) April 30, 2023

Las reflexiones de Pau Donés ante la cámara de Évole siguen emocionando. No en vano, eran palabras sobre la muerte, pero también ideas sobre la vida que estaba por dejar. "Me lo he pasado muy bien en la vida porque lo que he hecho me ha gustado mucho y he intentado gozarlo", dijo en otro momento del programa. Imposible olvidarlo.