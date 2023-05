No somos nada originales al destacar las bondades de una sanidad universal y pública, tantas veces loada que no creemos que haga falta reiterar argumentos que caen por su propio peso. Sin embargo, hay veces que un simple ejemplo nos permite ver lo afortunados que somos los ciudadanos cuando podemos disfrutar de una sanidad pública, pese a que gran parte de la derecha española apuesta por eso que eufemísticamente llama "colaboración público-privada".

La fuerza de ese simple ejemplo hemos podido verlo este miércoles en Twitter, donde una tuitera, médica para más inri, ha comentado su caso en un tuit que ha gustado a miles de usuarios. Resulta que a esta tuitera le han cambiado el tratamiento de una dolencia crónica que tiene porque el anterior medicamento le provocaba una reacción alérgica. La nueva medicina, que tendrá que administrarse una vez al mes durante el resto de su vida, es más cara y cuesta 200 eurazos. Eso es lo que pagará religiosamente la Seguridad Social cada mes para que esta paciente pueda tratar su enfermedad. ¿Creen que una aseguradora privada lo haría?

De todas formas, la propia tuitera lo ha contado mejor que nosotros.

— Dra. Elena Casado Pineda (@Medicilio) May 3, 2023

Me han cambiado el monoclonal para la migraña porque tuve reacciones alergicas con el anterior.

Y claro, el resto de la legión tuitera ha reaccionado de forma casi unánime. También puede imaginar en qué sentido han ido esas reacciones.

Sí, a mi me ocurre lo mismo con la Aritritis reumatoide. Si tuviera que pagar yo el tratamiento no podría pagarlo. Me lo dispensan sólo en la farmacia de mi hospital.

— Vicente Sánchez (@VicenteSnchez1) May 3, 2023