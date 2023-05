La 'influencer' Afropoderossa relata el racismo que sufre su hijo en clase de taekwondo: "No es cosa de niños"

Por Tremending

La influencer Afropoderossa, que cuenta con casi medio millón de seguidores en TikTok, ha denunciado este martes el ataque racista que sufrió su hijo, de tan sólo seis años, durante una actividad extraescolar. El pequeño va cada semana a clases de taekwondo, un deporte que, según su madre, le apasiona. Durante una de las sesiones, otro compañero se acercó y le soltó: "Eres negro, vete a tu país".

Un comentario que no hace más que evidenciar cómo el racismo se cuela también en las escuelas y afecta a más deportes que el fútbol. Afropoderossa, reconocida activista por los derechos de las personas racializadas, acompañó a su hijo a la siguiente clase de taekwondo para abordar la agresión. Al hablar con el padre del otro menor, de diez años, se quedó sin palabras. "El hombre me soltó que eran cosas de niños. No son cosas de niños, es lo que él escucha en casa, la educación que vosotros le dais", lamenta la creadora de contenido.

La joven ha continuado relatando los hechos y cada palabra es más estremecedora que la anterior. El agresor se escudó en los ataques racistas sufridos por Vinicius Jr, futbolista del Real Madrid, para justificar su actuación y darle un carácter global. "Te habrás enterado de lo que pasó esta semana, para que veas que no soy el único, hay miles. Nosotros nos quedamos descolocados, le preguntamos si le parecía normal y nos respondió, con toda la chulería del mundo, que 'bueno'".

Afropoderossa también ha aprovechado para condenar el silencio del monitor de taekwondo. "El profesor lo sabía y no hizo nada. Pero no es la primera vez que mi hijo se queja de algo así. Hace tiempo me contó que el profesor le llamaba 'pelofregona' y 'peloesponja'. Hablé con él, le pedí que dejase de hacer esos comentarios despectivos y me dijo que eran bromas", explica la influencer.

Los seguidores han reaccionado con un sinfín de muestras de apoyo y han animado a la activista a denunciar la situación. Al final del vídeo, Afropoderossa sostiene que "un niño de seis años no puede experimentar el racismo" e insta a la sociedad a condenarlo de forma rotunda. Unos hechos que, sumados al caso Vinicius, encauzan el debate sobre si España es o no un país racista.