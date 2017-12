Tras conquistar al público madrileño en el concierto de presentación de su nuevo disco Magnetic Overload el pasado 15 de diciembre en la capital, la banda sigue girando por toda España. Su nuevo trabajo se mantiene fiel a esa habilidad que tienen estos valencianos para crear atmósferas, conjugando sonidos vintage con la fuerza de una "sobrecarga eléctrica".



¿Cómo definirías tu música con una sola palabra?

Magnética.



¿Un motivo por el que escucharte en directo?



No conozco a nadie de momento que se haya arrepentido de ello.

Primer recuerdo musical



La cinta de cassette Bad de Michael Jackson

¿Cuál es el disco que más suena en vuestra furgoneta?



Últimamente Abbey Road, lo tenemos en bucle.

Una canción que hayas escuchado y te haya dado vergüenza ajena



El género reggaeton abre un amplio abanico.

La primera canción que compuse iba sobre...



Mandarinas y Unicornios

Y la última sobre...



Cactus, Bambú y Amor.

Si no me conocen, recomendaría que escucharan de mi discografía la canción.



Diría Roll The Dice, creo que es una canción que define muy bien la manera de entender y tratar la música en Polock. Recoge muy bien la crudeza y la delicadeza al mismo tiempo que intentamos transmitir simultáneamente en nuestros discos, rock clásico, un caos organizado preciosista.

¿Cuál es tu acorde preferido? Desarrolla la respuesta si lo consideras oportuno



El primer acorde de Hard Day's Night.

Filia, rareza o fetiche instrumental



Tenemos especial cariño a una pandereta muy antigua, medio rota y con muchos golpes y partes perdidas en el camino, pero tiene un sonido único y no podríamos vivir sin ella. En nuestro último disco la puedes escuchar casi en cada canción.

Objetivo realizable



Empezar a pensar en nuevas canciones y en un nuevo álbum más afilado que nunca.

Sueño inalcanzable



Compartir una noche en el estudio con Daft Punk

La definición más absurda que han hecho de ti



Ese que se parece a Dylan.

La que deberían haber hecho...



El que se parece a Dylan de los pelos, que está justo ahí.

La anécdota o experiencia que contarás a tus nietos



La primera vez que viaje desde Los Ángeles a Austin, TX para tocar en el South by SouthWest coincidí en el avión con The Strokes o nuestro primer viaje a Japón para actuar en una sala mítica de Shibuya. Ellos por supuesto no entenderán nada.

Un grupo español olvidado digno de ser reivindicado



Ciudad Jardín

Acaba la frase:



Del mundo de la música cambiaría...



El bigote de Prince, no, es broma, es perfecto.

Los políticos son...



En muchas ocasiones y muchos de ellos, prescindibles.

El mejor momento que he vivido en la música fue...



La primera noche que me tumbé en la cama para escuchar a la Velvet Underground.

De pequeño quería ser...



Arqueólogo.