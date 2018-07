El Gobierno presentará Presupuestos y un techo de gastos similar pese al veto del PP

El Gobierno presentará sus Presupuestos Generales para 2019 con un techo de gasto similar, aunque el Partido Popular bloquee en el Senado la nueva senda de estabilidad pactada con la Unión Europea, según aseguró este viernes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La titular de este departamento y la ministra de Economía, Nadia Calviño, presentaron los objetivos macroeconómicos del Gobierno que contemplan un límite de gasto no financiero de 5.260 millones de euros, lo que supone un 4,4% más que en el ejercicio anterior, y el mayor incremento desde hace cuatro años.

Montoro explicó que la ampliación de los objetivos de déficit en 6.000 millones permiten hacer unos presupuestos expansivos, aunque casi el 80% de esta cantidad irá destinadas a las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social, “pero se posibilitará una recuperación más justa y un reforzamiento del Estado de Bienestar”.

La ministra indicó que, por ello, consideraría “inaudito” que el Partido Popular bloqueara esta senda de gasto en el Senado con su mayoría absoluta -en este caso el veto no lo puede levantar el Congreso y el asunto volvería al Gobierno-. ya que, según dijo, “sería difícil de explicar por qué no permite hacer lo que nos han autorizado la UE. Si esto es así", añadió, "no se podría explicar sólo por la pataleta de perder el Gobierno, sino sería la evidencia de que hay un componente ideológico de no creer en lo público”, indicó.

Montero destacó también que si el PP mantiene el veto las más perjudicadas serían las comunidades autónomas, que perderían la disponibilidad de más de 2.200 millones de euros, pero indicó que el porcentaje del techo de gasto sería prácticamente el mismo, ya que en el reparto hecho la Administración General tiene el porcentaje más bajo.

Lo que confirmó la ministra es que no hay “plan b” y, si es rechazada la senda de estabilidad permitida por la UE, habrá que volver a la anterior y ajustar los Presupuestos a los antiguos parámetros. “No hay mucha discusión”, explicó, “o un tránsito para que sufran menos los ciudadanos, o elegir un ajuste más duro del que prefiere Europa”.



Además, el Gobierno socialista también ha rebajado la tasa de crecimiento del PIB al 2,2% para 2020, frente al 2,3% previsto por el anterior Ejecutivo del PP, y estima que crecerá el 2,1% en 2021, dos décimas menos respecto al último cuadro macroeconómico.

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha destacado que mantiene las previsiones para este año y el que viene en un alza del PIB del 2,7% y en el 2,4% respectivamente y que se trata de unas estimaciones realistas y prudentes

En cuanto al empleo, el Gobierno prevé bajar la tasa de paro al 13,4% a cierre de 2019, frente al 13,8% de media estimado en el último cuadro macroeconómico aprobado por el Gobierno del PP. En 2020 la tasa se situaría en el 12% y bajaría al 10,7% en 2021.