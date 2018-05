En los últimos años, la posibilidad de introducir una renta básica ha suscitado numerosos debates en todo el mundo llegando incluso a contemplarse en Silicon Valley, ante un futuro en el que los robots eliminen a millones de personas de sus puestos de trabajo. Sin embargo, la producción científica y los estudios para la viabilidad de un salario básico universal vienen de muy atrás.

En España, el movimiento tomó forma con el nuevo milenio al albor del nacimiento de la Red Global de Renta Básica y tiene entre sus principales referentes, y presidente de la Red, a Daniel Raventós (Barcelona, 1858), profesor de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona.

Tras muchos años de estudio y análisis, Raventós acaba de publicar la obra Renta básica incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa, junto a los economistas Jordi Arcarons y Luís Torrens. Los resultados definitivos expuestos en el libro demuestran la viabilidad de una renta básica incondicional equivalente al umbral de la pobreza en España (622,5 euros mensuales). Mediante una muestra de la declaración de la renta de dos millones de españoles, los economistas han cifrado esta propuesta en un ahorro de 92.222 millones para las arcas del Estado. Hablamos con Daniel Raventós con motivo de la publicación de la obra.



¿Cuáles han sido los objetivos del estudio?

Portada del libro de Daniel Raventós

La idea ha estado centrada en determinar si la renta básica incondicional es posible con los cálculos oficiales. Por ello, el estudio está basado en una simulación de IRPF aportada por el Instituto de Estudios Fiscales, quiere decir que es completamente oficial. Con sus números salen las cuentas, imagínate si tuviéramos la simulación completa, si contempláramos una reforma del IRPF o tuviéramos un fraude fiscal similar al de la Unión Europea. En el Reino de España tenemos el 12% del Producto Interior Bruto en paraísos fiscales, eso significa que hay 140.000 millones de españoles escondidos en el extranjero. Ese dinero no pertenece ni al 20% más rico ni al 1%, sino al 0,01 más rico de la población. Teniendo en cuenta esto financiar la renta básica sería cosa de niños.

En su definición de lo que debería ser una renta básica incluyen tres principios básicos a la hora de llevarla a cabo: individualidad, universalidad e incondicionalidad. ¿Por qué debe cumplir esos parámetros? ¿Sin ellos no podemos hablar de una renta básica auténtica?

Son tres características indisociables de la renta básica: la universalidad es que llegue a todo el mundo del área geográfica dónde se implanta, individual porque permitiría –entre otras cuestiones- una garantía de vida y libertad mucho mayor a las mujeres que realizan trabajo doméstico; e incondicionalidad, que es la condición más sobresaliente y polémica de la renta básica, que quiere decir que independientemente de tus otras fuentes de renta o tu condición sexual, religiosa o étnica recibes un ingreso igual al umbral de la pobreza.

¿Por qué es tan importante la incondicionalidad?

Hay razones de tipo filosófico-político y técnicas. Las rentas condicionadas vienen a suponer que la situación normal es tener un trabajo asalariado y que cuando pierdes el puesto de trabajo te dan la mano para que no caigas al final del pozo. En cambio, la renta básica pretende que tengas la existencia material garantizada y a partir de ahí puedes ser libre. Los liberales creen que la libertad es independiente de la existencia material, los republicanos creemos que no se puede ser libre sin ese requisito, pobre es aquella persona que no tiene la existencia material garantizada y que tiene que depender de otro para subsistir.

También hay razones de tipo técnico como la trampa de la pobreza que incompatibiliza el subsidio y el trabajo remunerado, la estigmatización de quién recibe un subsidio de pobreza y los grandes costes administrativos de las actuales rentas condicionadas, que necesitan un ejército de controladores para ver si realmente cumples los requisitos. La renta básica no tiene ningún coste administrativo, es una asignación automática mensual.

¿Cómo podría solucionar la renta básica la ineficacia de las políticas contra la pobreza?

Lo más importante de una renta básica igual al umbral de la pobreza es que te cargas la pobreza de golpe, es decir, un 20 o un 22% de españoles. Hablo en términos monetarios, hay otras causas, pero la monetaria desaparecería. La gente necesitaría otro tipo de ayuda de los trabajadores sociales que no tiene que ver con lo monetario. A lo largo de estos años muchos trabajadores sociales me han manifestado que con una renta básica podrían hacer su trabajo verdadero y no ejercer de controladores de rentas condicionadas como sucede en la actualidad. Hay expertos que también están estudiando el ahorro para el estado de la reducción enfermedades mentales con la introducción de una renta básica, porque las desigualdades sociales están ligadas con la salud mental.

¿Cómo se podría financiar? ¿Harían falta nuevas figuras impositivas o subidas en las ya existentes?

Nuestro estudio demuestra que se podría financiar la renta básica con el ahorro de las prestaciones públicas monetarias (becas, desempleo o pensiones) o una reforma del IRPF más progresiva. En realidad, nuestra propuesta de financiación sería una gran redistribución de la renta del 20% más rico al 80% restante, es decir, el 20% más rico seguiría siendo rico, pero pagaría mucho más de lo que paga ahora en impuestos. La gente rica también recibiría la renta básica.

Hablan de eliminar las pensiones…

Nosotros hablamos de eliminar toda asignación pública monetaria y las pensiones lo son. Una persona que recibe una pensión pública de 500 euros va a salir ganando porque va a recibir 100 euros más al mes con la renta básica incondicional. En cambio, si es una persona que recibe más de 1.000 euros de pensión va a quedarse en la misma situación, recibirá la cantidad de la renta básica más un complemento hasta llegar a la cantidad que cobraba antes. Como idea base, quien reciba menos que la renta básica va a poder llegar a esa cantidad, pero los que tienen una asignación por encima se van a quedar igual.

Desde el liberalismo se trata de extender la idea de que una renta básica incondicional crearía un mundo de vagos ¿Es esto cierto? ¿Quién gana y quien pierde con esta nueva prestación?

Todos los experimentos y proyectos piloto que se están haciendo en el mundo muestran lo contrario, con una renta básica la gente tiene más libertad de elegir qué trabajo remunerado quiere hacer y no aceptar un trabajo insatisfactorio. Normalmente esa idea de un mundo de vagos parte de la idea de que, si no se está trabajando, no se está haciendo nada y como todo el mundo sabe hay tres tipos de trabajo: el trabajo remunerado, el trabajo doméstico (que hacen la inmensa mayoría de mujeres que no se está viendo remunerado y que se verían beneficiadas con una renta básica) y el trabajo voluntario. ¿Las mujeres son unas vagas porque no cobran su trabajo? Quienes sí generan un mundo de vagos son los defensores de los subsidios condicionados que hacen incompatible el trabajo y la prestación, con la renta básica podrías compatibilizar las dos cosas. Siempre nos preocupa que vayamos a mantener a vagos pobres, pero los ricos que están recibiendo una prestación sin trabajar no nos preocupan.

¿Cómo ve el panorama político actual de las izquierdas para la consecución de una renta básica incondicional en el conjunto de España?

Quién tiene más gente dentro que defiende la renta básica es Podemos, pero la dirección está favor de una renta garantizada y mucha gente de dentro está cabreada porque la dirección han abandonado la renta básica incondicional. En Izquierda Unida, la mayoría está en otras cuestiones como el trabajo garantizado.

En los debates sobre el futuro del trabajo ha entrado con fuerza Silicon Valley sobre la posibilidad de la renta básica ¿No resulta sospechoso que el mismo sector que quiere sustituir robots por personas esté a favor de un salario básico universal? ¿A qué responde el deseo de cierto sector del liberalismo económico de introducir una renta básica?

Hay alguna izquierda que ha criticado la renta básica incondicional porque Silicon Valley está a favor y rechazan vehemente la propuesta porque la ven como una artimaña más de la derecha. Decir que la renta básica es una mala idea porque Mark Zuckerberg la defiende tiene el mismo nivel argumentativo que decir que los derechos humanos son malos porque Madeleine Albright aseguró ser una defensora de los derechos humanos.