Vietnam pide a Repsol que suspenda  el proyecto 'Red Emperor' por la presión de China

PetroVietnam, la petrolera estatal de Vietnam, ha pedido a la española Repsol suspenderá el proyecto Red Emperor en la costa sureste del país asiático tras presiones recibidas de China, informó el viernes la BBC.

Sería la segunda vez en menos de un año en la que Vietnam tiene que cancelar un importante proyecto de hidrocarburos en el Mar de China Meridional por la presión de China.

Esta media coincide con los preparativos finales de la empresa española para el desarrollo comercial del proyecto, conocido en vietnamita como Ca Rong Do.

Una plataforma flotante, la Ensco 8504, tenía previsto salir hacia el lugar de perforación el jueves, según la cadena británica, que citaba una fuente no identificada del sector.

La cancelación de Red Emperor podría costar a Repsol y sus socios 200 millones de dólares ya invertidos, según la BBC.

PetroVietnam no pudo ser contactado de forma inmediata para comentar la información, un portavoz de Repsol en Madrid no hizo comentarios y el Ministerio de Exteriores vietnamita no respondió de forma inmediata a un correo electrónico enviado por Reuters.

Red Emperor es parte del Bloque 07/03 en la cuenca Nam Con Son basin, a 440 kilómetros de la costa de Vung Tau, una ciudad del sur de Vietnam.

El bloque está cerca de una línea en forma de U llamada la "línea de los nueve puntos" que marca una amplia área que China reclama porque dice se solapa con las que dice son sus propias concesiones de petróleo.

El yacimiento puede producir entre 25.000 y 30.000 barriles de petróleo y 60 millones de metros cúbicos de gas al día, publicó el mes pasado el servicio de noticias vietnamita Cafef.vn.

Repsol invirtió unos 33 millones de euros en actividades de exploración en Vietnam el año pasado, según las últimas cuentas anuales de la petrolera y sus directivos consideran a Red Emperor como uno de los proyectos de crecimiento futuros en la división de exploración y producción.

Repsol, que tiene una participación del 51,75% en el proyecto, alquiló en 2017 por 384 millones de euros una plataforma flotante de producción para comenzar a trabajar en Vietnam en 2019, según el informe de resultados.