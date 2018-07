Un año después de salir a la luz la red de prisiones secretas en el sur de Yemen, las atroces violaciones de derechos humanos continúan impunes, incluidas las desapariciones forzadas, la tortura y los malos tratos sistémicos y constitutivos de crímenes de guerra, tal y como ha denunciado Amnistía Internacional en su último informe, ' Solo Dios sabe si está vivo'.

Tal y como se expone en God only knows if he’s alive, decenas de hombres han desaparecido forzosamente y han sido recluidos ilegalmente por fuerzas de los Emiratos Árabes y yemeníes, sufriendo actividades que se desconocen, incluso por parte de su propio gobierno, como torturas o muerte bajo custodia.

“Las familias de estos detenidos viven una interminable pesadilla en la que sus seres queridos han sido sometidos a desaparición forzada por fuerzas que cuentan con el respaldo de Emiratos Árabes Unidos. Cuando exigen saber dónde están recluidos, o si siguen vivos, sólo se responde a sus peticiones con el silencio o la intimidación”, ha denunciado Tirana Hassan, directora de Respuesta a la Crisis de Amnistía Internacional. “Decenas de detenidos han sido puestos en libertad en las últimas semanas, entre ellos algunos de los desaparecidos. Pero esto ha ocurrido después de haber estado recluidos sin cargos durante periodos prolongados, en algunos casos hasta dos años, lo que pone de relieve la necesidad de que los responsables rindan cuentas y de garantizar recursos para las víctimas.”

Desde marzo de 2015, Emiratos Árabes Unidos ha creado, entrenado, equipado y financiado algunas fuerzas de seguridad locales conocidas como Fuerzas del Cinturón de Seguridad y Fuerzas de Élite, y ha establecido alianzas con funcionarios de seguridad yemeníes, ignorando a su dirección en el gobierno yemení, según Amnistía.

La organización estudió el caso de 51 hombres detenidos por estas fuerzas entre marzo de 2016 y mayo de 2018 y dio a conocer cómo la mayoría de los mismos implicaban desaparición forzada. A día de hoy, 19 de estas personas siguen en paradero desconocido.

Dos años de búsqueda sin éxito

Madres, esposas y hermanas de los hombres desaparecidos forzosamente cumplen casi dos años de protestas, recorriendo oficinas del gobierno y de la fiscalía, departamentos de seguridad, prisiones y diferentes entidades que gestionan denuncias relacionadas con los derechos humanos.

Algunas familias contaron cómo habían contactado con ellas asegurando que sus familares habían muerto bajo custodia, algo que después resultó ser falso. "No podemos conseguir que nadie nos confirme nada. Mi madre muere cien veces cada día. Ellos no saben cómo es eso”, dijo la hermana de un detenido desaparecido forzosamente en septiembre de 2016.

La tortura respaldada por Emiratos Árabes Unidos

Detenidos, ex detenidos y sus familiares han ofrecido terroríficos relatos de abusos como palizas, aplicación de descargas eléctricas y violencia sexual en instalaciones yemeníes y emiratíes. Tal y como recogió la organización, uno de los detenidos contaba cómo los soldados de Emiratos Árabes Unidos, en una base de la coalición en Adén, le insertaron repetidamente un objeto en el ano hasta que sangró y lo dejaron dentro de un hoyo en el suelo, asomando sólo la cabeza por encima de la superficie, para que se defecara y orinara encima en esa postura. “Oíamos hablar de tortura y decíamos, ‘Esas cosas no pueden pasar’, hasta que realmente lo experimenté”, dijo.

Tirana Hassan defiendo cómo Emiratos Árabes Unidos parece haber creado una estructura de seguridad paralela al margen de la ley, basada en la impune violación de derechos humanos de manera impune, a pesar de que algunos fiscales yemeníes hayan intentado controlar algunas de las prisiones de la zona.

Acciones contra opositores con el pretexto de la lucha contra el terrorismo

Hassan ha reclamado que "estas violaciones de Derechos Humanos, que tienen lugar en el contexto del conflicto armado de Yemen, deben investigarse como crímenes de guerra". "Tanto el Gobierno de Yemen como el de Emiratos Árabes Unidos deben tomar medidas de inmediato para poner fin a estas prácticas y ofrecer respuestas a las familias cuyos esposos, padres, hermanos e hijos se hallan en paradero desconocido", ha añadido.

Asimismo, ha defendido la necesidad de que los aliados de Emiratos en la lucha contra el terrorismo, entre los que ha mencionado a Estados Unidos, manifiesten "su oposición a los actos de tortura denunciados, lo que incluye investigar el papel del personal estadounidense en los abusos relacionados con la detención en Yemen y negarse a usar información que probablemente se obtuvo mediante tortura u otros malos tratos".