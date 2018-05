Pujol (JxCat): "El compromiso con el 1-O es irreversible"

El portavoz adjunto de JxCat en el Parlament, Eduard Pujol, ha alabado el discurso del candidato de su grupo a la investidura y ha avisado de que "el compromiso con el 1 de octubre es tozudo e irreversible, porque lo cambió todo". Pujol ha celebrado que el candidato haya apelado a la "cohesión" de la sociedad catalana y a su "convivencia", así como sus referencias al "diálogo", a la "libertad" y a la "cultura".



Riera (CUP) percibe una "retirada" hacia el autonomismo

El diputado de la CUP Carles Riera se ha mostrado crítico con el discurso de Torra por considerar que su JxCat y ERC desean entrar en "un ciclo autonómico" en lugar de apostar por "la desobediencia y la unilateralidad" para "construir la república".



Ambos partidos, según él, "quieren interponer una autonomía que acate la legalidad" y "el Ibex 35", por lo que no considera convincente su voluntad de avanzar en la "república" catalana y de iniciar un proceso constituyente. Al contrario, percibe "una retirada" hacia "un nuevo ciclo autonómico".



Albiol (PP): "Si hay conflicto, la democracia responderá"

El líder del PPC, Xavier García Albiol, ha advertido a Torra de que "la democracia responderá como ya ha hecho con aquellos que ya lo han intentado" si decide pasar "de las intenciones a los hechos", en su apuesta por instalarse en el "conflicto". Albiol dijo que su discurso "es gasolina para apagar el fuego" que su "principal activo es la radicalidad".



Iceta critica a Torra por "subordinarse" a Puigdemont



El líder del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, ha reprochado a Torra que acepte ser un president "rebajado y subordinado" a Puigdemont, ha lamentado que sólo se dirija a los catalanes independentistas y le ha instado además a renunciar a la vía unilateral "fracasada".



Iceta ha dejado claro que los socialistas votarán en contra, "no sólo porque le hayan propuesto digitalmente, sino porque ha aceptado encantado la subordinación a quien considera presidente legítimo". Ha considerado así que Torra será president "por gracia de Puigdemont y con permiso de la CUP".

Domènech le pide que vaya más allá del "legitimismo"



Xavier Domènech, presidente del grupo Catalunya en Comú-Podem, ha pedido a Torra que deje de "aferrarse" al "legitimismo" de la figura de Puigdemont: "Catalunya necesita dejar de resistir y empezar a construir y ganar".



El líder de los comunes, que criticó a la mayoría parlamentaria independentista por haber invertido cinco meses en presentar a un candidato factible a la investidura, aseguró que los tuits de Torra en 2012 le "avergüenzan" y ha advertido de que una persona que piensa estas cosas no puede presidir la Generalitat.



Sabrià (ERC) no se fía de Madrid en un hipotético diálogo

Sergi Sabrià (ERC) ha matizado durante su intervención en el pleno de investidura que, para la oferta de diálogo planteada por Torra, hay que crear las condiciones adecuadas, puesto que "España gana o pierde, pero nunca negocia por voluntad propia". Si se diesen, el líder republicano en el Parlament ha "animado" a hacerlo posible, contando con apoyos internacionales.

Feijóo defiende al rey frente a Torra: "Majestad, así sí"



El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió al rey Felipe VI, y ha dicho: "Majestad, así sí". El líder del PP gallego respondía así al discurso de investidura de Torra, quien dijo "Majestad, así no", al igual que había hecho Puigdemont tras el discurso del rey el 3 de octubre de 2017. Feijóo dejó claro que, precisamente, la labor del jefe de Estado es "defender la igualdad de todos los territorios que conforman España" y la "unidad de la nación española".

Arrimadas: "No viene a dirigir un gobierno sino un CDR"



Inés Arrimadas (Ciudadanos) ha opinado que Torra no viene a "dirigir" un gobierno sino un "Comité de Defensa de la República" con su nacionalismo "identitario excluyente" y con su objetivo de "hacer república". Durante su intervención en el debate, le espetó: "Usted representa más leña al fuego".



Mas pide a la CUP "estar a la altura de las circunstancias"



El expresident Artur Mas ha instado a los representantes de la CUP a "estar a la altura de las circunstancias" y ha subrayado que el ideario político de Torra "no tiene barreras". En declaraciones a Rac1, ha dicho que, "si hay elecciones, no será porque Puigdemont no haya sido flexible", sino que "será responsabilidad de la CUP". Según él, la situación se puede desbloquear si todos ayudan.

Puigdemont lo califica como un discurso "inmejorable"

El expresident Carles Puigdemont ha calificado de "brillante" e "inmejorable" el "gran discurso" de Torra a través de Twitter, donde lo definió como "muy bien expresado" y con "pasajes excelsos que dan toda la dimensión histórica que requiere el momento excepcional que vive Catalunya".

Brillant @QuimTorraiPla. Immillorable, gran discurs. Molt ben expressat, amb passatges excelsos que donen tota la dimensió històrica que requereix el moment excepcional que viu Catalunya. Responsabilitat i confiança, per la llibertat i la república. pic.twitter.com/7HXdPyx5Pr — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 12 de mayo de 2018

Reacciones de ERC, los comunes y la oposición

El presidente del grupo de ERC, Sergi Sabrià, elogió su compromiso "republicano" y su voluntad de recuperar el Govern, porque "la prioridad absoluta era recuperar las instituciones, acabar con el 155 y disponer de un gobierno efectivo".

La portavoz de Catalunya En Comú, Elisenda Alamany, ha lamentado que haya apelado únicamente a "la mitad del país" y ha augurado una legislatura y un Govern "débiles".

La líder de Ciudadanos en Catalunya, Inés Arrimadas, dijo que el discurso es "más radical" que los de Puigdemont, lo que supone "un auténtico peligro para la convivencia", mientras que el presidente del partido naranja, Albert Rivera, pidió al Gobierno que no se levante el 155 "hasta poner fin al proceso separatista".

El líder del PPC en el Parlament, Xavier García Albiol, lo calificó "incendiario", ya que "deja como un aficionado a Puigdemont". Si finalmente es elegido president, añadió, el conflicto está "garantizado".

Miquel Iceta, de PSC-Units, ha mostrado su preocupación, pues ha visto "mucho más agravio que deseo de concordia" en su intervención, en la que a su juicio ha comenzado con mal pie. "El fracaso está servido", añadió el líder socialista.

Òmnium pide una "estrategia unitaria" soberanista



El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha celebrado las apelaciones al "diálogo" y la "cohesión social" de Torra y se ha mostrado "esperanzado" en que los partidos soberanistas encuentren "una solución y una estrategia unitaria".



Sánchez aboga por levantar el 155



El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha dejado muy claro que el momento en el que Catalunya se restituya la legalidad institucional y en cuánto se forme Gobierno, el artículo 155 decae y esta comunidad recuperará su total autogobierno, informa Manuel Sánchez.

El líder socialista, en una visita a Segovia, afirmó que “la letra y el espíritu” de la aplicación del 155 es muy clara, por lo que dijo que si a partir del proceso de investidura que se inició este sábado se vuelve a las vías legales, “se levantaría el 155”. Sánchez consideró que la principal labor que debe ejercer ahora el president es “unir a los catalanes y gobernar para todos”

Rajoy: "Lo que hemos escuchado de Torra no nos gusta"

Mariano Rajoy ha ratificado su advertencia a Quim Torra de que hará que se cumpla la ley en todo momento después de explicar que hay cosas de él que no le gustan. "Lo que hemos visto y escuchado de Torra no nos gusta", ha comentado Rajoy en su intervención en un acto del PP en Jerez de la Frontera (Cádiz).

El jefe del Ejecutivo ha asegurado, a través de un comunicado, que "estará muy vigilante" de los actos del candidato a la Presidencia de la Generalitat y de su "posible Gobierno" y que "cualquier ilegalidad será reparada y cualquier vulneración de nuestro marco constitucional será respondida".



Torra promete una "constitución de república catalana"



El candidato a la presidencia de la Generalitat, Quim Torra, ha prometido impulsar una "propuesta de constitución de la república de Catalunya", posterior a un proceso constituyente. Torra, durante su discurso de investidura, ha avisado de que persistirá más adelante en tratar de investir a Carles Puigdemont, que ve como al president "legítimo".