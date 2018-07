A menos de 24 horas del inicio del Congreso del PP, la figura de José María Aznar sigue sembrando aún más discordia entre las filas conservadoras. El presidente del Comité Organizador del Congreso (COC), Luis de Grandes, ha decidido no morderse la lengua y ha respondido a Aznar, que el miércoles criticó con ironía no haber sido invitado al cónclave conservador de este fin de semana: en respuesta a esa crítica, De Grandes ha recordado que Aznar renunció a la presidencia de honor del partido en 2016 y que, además, "ha tratado con desdén al PP", dando a entender que Aznar no es bienvenido.

En una entrevista en Antena 3, De Grandes ha afirmado: "Si hubiera querido, José María Aznar sería un miembro nato de este congreso, con voz y voto, porque era presidente de honor del partido, pero él expresamente renunció".

De Grandes, que fue portavoz parlamentario del PP en el Congreso durante los ocho años que gobernó Aznar, ha leído durante la entrevista en Antena 3 unas declaraciones del ex presidente del Gobierno en las que aseguraba que no se sentía "militante de nada" ni se sentía "representado por nadie". "Creo que esa expresión tan contundente asegurando que va a trabajar en favor del centro-derecha desde su posición, distante del partido, no parece que fuera una invitación a que fuera invitado", ha señalado De Grandes.

En este sentido, el presidente del COC considera que estas declaraciones de Aznar evidencian que está "excesivamente distante". A su entender, la militancia siente "cierta tristeza porque se siente tratada con un cierto desdén por quién ha sido una figura histórica de nuestro partido".

De Grandes ha afirmado que ésa ha sido la "voluntad" de Aznar y el PP "no ha querido hacer ningún tipo de gesto en contra". "Por el lado del partido ha habido mucha deferencia y mucho silencio, que no ha dado respuesta a ese desdén expreso", ha recalcado.

Sin embargo, no todos opinan lo mismo que De Grandes en el PP. La candidata a la presidencia del Partido Popular, Soraya Saénz de Santamaría, ha reconocido este jueves que le "gustaría" que José María Aznar fuese invitado al Congreso del que este fin de semana saldrá el próximo líder del partido, mientras que el otro aspirante, Pablo Casado, ha reconocido que quienes han liderado la formación anteriormente "suelen" acudir a este tipo de cónclaves.

En sendas entrevistas radiofónicas, los dos candidatos a la presidencia del PP se han desligado de la decisión de la comisión organizadora de no invitar a José María Aznar. "No soy quien para invitar a nadie pero me gustaría que le invitaran", ha reconocido Santamaría en una entrevista en Onda Cero. Casado por su parte se ha limitado a señalar en la Ser: "No creo que sea cuestión de espacio. Imagino que será cuestión de saber si se ha cursado la invitación y si la invitación ha llegado", se ha limitado a afirmar en una entrevista en la Cadena Ser..

Aznar aseguró el miércoles desde Málaga que ni es compromisario ni ha tenido "el honor" de ser "invitado" al congreso que elegirá al sucesor de Rajoy. "Yo sólo he sido presidente del PP 14 años, del Gobierno ocho años y diputado 20 años, pero probablemente eso no da derecho a ninguna invitación", ironizó el actual presidente de FAES.