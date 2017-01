Patxi López: "No he traicionado a Pedro Sánchez"

MADRID. - Patxi López, candidato a la Secretaría General del PSOE, ha insistido en que su paso al frente para liderar el Partido Socialista no es una traición a Pedro Sánchez. "No siento que haya traicionado a Pedro. He sido leal", ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser.



El exlehendakari ha explicado que la razón por la que se presenta es porque es necesario "un tiempo nuevo en el partido donde la militancia tenga un papel clave", ha defendido. De hecho, la candidatura de Patxi responde a la sensación entre las bases y los sectores críticos de que Susana Díaz estaba siendo impuesta por determinados sectores.

Ha expresado que se siente capaz de liderar el proyecto de una izquierda exigente que recupere a las bases. "Hemos perdido credibilidad por las políticas que hemos hecho, que no se han diferenciado lo suficiente de las de la derecha", ha criticado.

El candidato a la secretaría general ha defendido también que el PSC debe votar en las primarias de junio. "No se entendería que fuera de otra forma", ha mantenido.

En este sentido, López ha querido evitar posibles polémicas en torno a Susana Díaz y Pedro Sánchez, a pesar de que su candidatura ha desestabilizado los planes de la presidenta andaluza, que preveía tres meses tranquilos. Por ello, ha insistido en que no se presenta contra ningún compañero para evitar que otro se presente. Eso sí, ha explicado que está "dispuesto" a debatir con los candidatos que se presenten a estas primarias.



Además, tampoco ha valorado si sería compatible que Susana Díaz fuera secretaria general del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, en el caso de que finalmente Díaz dé un paso al frente y se presente a las primarias.



Para Patxi López es el momento de que los socialistas sean "radicales en los principios y valores que se defienden desde la izquierda". De esta forma, ha indicado que el acuerdo del Salario Mínímo que firmaron PP y PSOE podría haber sido mejor y que deberían haber sido más exigentes. En su opinión, cuando un pacto de estas características "se condiciona a los convenios" implica que "no va a llegar de verdad a todo el mundo".



Para López, su proyecto pasa por defender que el PSOE "tiene que ocupar el espacio que le corresponde", que, a su juicio, debe ser el de "una izquierda que no mira al PP ni a Podemos", sino a la ciudadanía.



Y aunque ha reconocido que "es verdad que se han conseguido cosas" en esta legislatura, ha enfatizado que se puede hacer más. Además, ha manifestado su oposición a firmar unos Presupuestos Generales en los que se aprueben más recortes.