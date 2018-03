PSOE se suma a PP y CS y mantienen como delito las injurias a la Corona pese a la sentencia del TEDH

Hoy, coincidencias de la vida, ERC presentaba en el pleno del Congreso de los diputados, una proposición de ley para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España, justo después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya condenado por unanimidad a España por haber multado a dos jóvenes por quemar unas fotos del Rey en 2007.

Gabriel Rufián ha subido al estrado con la intención de lanzar una retahíla de “declaraciones injuriosas, ofensivas e impunes” de gente como “Andrea Fabra hacia los parados”, “Pablo Casado hacia los asesinados en cunetas”, de “Núñez Feijoo y Miguel Ángel Rodríguez hacia el independentismo” pero ha decidido cambiarla por la lectura de parte de la sentencia, que ha considerado más elocuente: “Dichas ofensas se engloban dentro de la expresión simbólica del rechazo y crítica política a cualquier monarquía y a cualquier cargo público”. “Nada tienen que ver con la vinculación a discursos del odio y violencia, hecha por el Tribunal Constitucional español”. “El código penal impuesto a los jóvenes constituye una injerencia injustificada a su libertad de expresión protegida por el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos”. Y, luego se he dirigido única y exclusivamente a los socialistas: “Les pido, les ruego que salgan del bloque del 155”; les pido que “acerquen un poquito, desde este Congreso, a España a Estrasburgo y la alejen de Ankara”. “Esperamos al Psoe digno que dio tantas tardes de gloria a este Congreso”.

Sin embargo, el Psoe no iba a apoyar su propuesta, con sentencia o sin ella. Esta misma mañana, en declaraciones después de la Junta de Portavoces, Margarita Robles, la portavoz socialista había zanjado: “Consideramos que la sentencia, que no entramos a valorar, no va a afectar a la posición del grupo parlamentario socialista”. “Entendemos que la sentencia juzga un caso específico, un caso concreto" […] “entendemos que no se centra en el ámbito de la libertad de expresión si no que entra en un ámbito mucho más institucional.” Pareciera que el Psoe había leído una sentencia distinta. Robles, declaraba también que ahora correspondía a los jueces españoles ver como aplicarán la ley a tenor de esta sentencia y que si más adelante hay que hacer cambios legislativos pues que ya se verá. Vamos, que hoy no tocaba.

Su portavoz esta tarde, en el pleno, Tomás Mora, fiel a la línea marcada, ha arrancado diciendo: “Mi partido es republicano y de izquierdas y no nos entendemos”. Y luego ha seguido por estos derroteros: “Nos piden que legislemos para que calumniar, injuriar o ultrajar deje de ser delito”. “El calumniador no es un liberador sino un opresor”. “Ser antifascista no te convierte en un demócrata” . Ha llegado a acusar a ERC de haberse inspirado “en el neoliberalismo” para proponer esta ley porque habla de la aceptación de la quema de banderas en la legislación estadounidense.

El PNV, cuyo portavoz hoy ha sido Mikel Legarda, ha sido consecuente y ha vuelto a votar a favor, como las veces anteriores que ERC lo ha intentado y ha recordado que también se han quemado fotos de Lehendakaris y que en Francia es legal desde 2013 y en EEUU desde 1968.

Unidos Podemos también ha votado a favor tras un discurso muy aplaudido de Marcelo Expósito, en el que ha recordado el caso de Casandra Vera y el de Valtonyc y el informe de Amnistía Internacional “Tuitea si puedes” sobre nuestro país. Ha subrayado que “son las libertades la auténtica institución democrática que tenemos que defender” y más en un contexto de crisis institucional.

Ciudadanos sin duda ha sido el más duro en contra. José Manuel Villegas ha atizado con ganas a ERC después de admitir que podían tener un debate legislativo sobre este tema pero ha declarado que quedaba invalidado, según él, porque ERC lo que quiere es “autoprotegerse” . “Son ustedes los que queman y pisotean los símbolos de España”;” quieren despenalizar sus propias actuaciones”. “Demuestran odio por España e intentan humillar a los que nos sentimos españoles. Pueden venir aquí y defender lo que quieran porque nuestra democracia les ampara pero incluso la expresión de su odio por España tiene límites y esos límites los pone la ley"." No cuenten con nosotros; no vamos a estar con los que odian, desprecian y humillan a España”.

Silvia Valmaña Ochaita, por el PP, le ha recordado a ERC que ya lo intentó en 2008, 2011, 2012 y 2016, sin éxito, como si no lo supieran. En su opinión, contrariando también al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “no es un problema de mayor o menor democracia, de mayor o menor libertad”. Dice Silvia Valmaña que “plantean debates falsos o falsificados” y se ha quedado nueva.