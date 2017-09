"Podemos tiene que implicarse en que sea posible votar el 1-O". El eurodiputado, miembro de la Ejecutiva de Podemos y líder de Anticapitalistas, Miguel Urbán, afirma que su formación tiene "el deber de defender la democracia", ante el riesgo de que el "régimen del 78" logre un "cierre por arriba, restauratorio", en el marco de las tensiones previas al referéndum de autodeterminación que se celebrará en Catalunya el 1 de Octubre.

"Que puedan votar los catalanes, decidan lo que decidan, supone una derrota para Mariano Rajoy, pero también para el régimen del 78"

En conversación con Público *, el secretario de Relaciones con la UE de Podemos alerta de que este "cierre por arriba" perpetuaría "una democracia de baja intensidad, así como "el giro autoritario" del Gobierno del Partido Popular. Para Urbán, "que puedan votar los catalanes, decidan lo que decidan", supone una derrota "para Mariano Rajoy", pero también para el "régimen del 78", que permitiría abrir "un horizonte de procesos constituyentes".

"Una victoria de la gente que quiere votar en Catalunya es una victoria para los que queremos más democracia en España. Se puede abrir un escenario muy interesante de cuestionamiento de los pilares y candados del 78, desde la Monarquía a la Memoria Histórica o el Artículo 135 de la Constitución", defiende el eurodiputado.

La tercera de las grandes corrientes dentro del partido morado, Anticapitalistas, ya había anunciado su apoyo a la Ley del Referéndum del Parlament catalán, pero además Urbán avisa de que el trabajo de su formación no pasa por "emitir qué votaríamos nosotros", sino por respetar la soberanía de los catalanes.

En este sentido, insiste en que Podemos aún debe dar un paso más, lo que se traduce en llamar a la participación en la consulta, como han hecho Podem y la formación de Ada Colau y Xavièr Doménech, Catalunya en Comú.

Las diferencias entre la posición de Podemos y la de su filial catalana para con el referéndum han contribuido a tensar la relación entre las direcciones de Pablo Iglesias y Albano Dante Fachín. Podem fijó esta postura tras celebrar una consulta a la militancia este mismo mes de septiembre, que le llevó a ratificar la posición que defendía.inicialmente

En cualquier caso, Podemos, Podem y Catalunya en Comú insisten en contemplar la consulta como una "movilización", y defienden la necesidad de celebrar un referéndum pactado y con garantías para resolver esta situación.

"Garzón tiene una postura muy, muy conservadora sobre Catalunya"



Por otro lado, Urbán sostiene que "desde cierta izquierda se está apoyando implícitamente a un cierre restauratorio del régimen del 78", y afirma que en este sentido Podemos ha sido "más audaz" que IU y que su coordinador federal, Alberto Garzón.

"IU no tiene por qué reconocer o no el resultado en Catalunya, Podemos tampoco. El resultado lo tienen que reconocer los catalanes"

"Con todo el respeto, me parece que Garzón tiene una postura muy, muy conservadora sobre el tema de Catalunya. No entiende que no sólo es clave en Catalunya, sino en el resto de España", apostillaba.

Preguntado por la posición que el líder de la confluencia de izquierdas defenderá este sábado, ante la Coordinadora Federal de IU, cuando abogará porque su formación no reconozca el resultado del referéndum, Urbán sostiene que ni Podemos ni IU tienen por qué reconocer el referéndum.

"Con todos mis respetos, IU no tiene por qué reconocer o no el resultado en Catalunya, Podemos tampoco. El resultado lo tienen que reconocer los catalanes", apostilla.

* Nota al lector: Las palabras de Miguel Urbán se encuadran en una entrevista más extensa realizada este viernes que será publicada próximamente. El criterio de actualidad ha llevado a publicar previamente estas declaraciones del eurodiputado.