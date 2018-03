El abad de Gandia: "Si el Estado adoctrina en la escuela cometerá abuso sexual"

Comienza la Semana Santa y con ella una nueva polémica con la Iglesia de por medio. Esta vez ha sido el abad de la Colegiata de Gandia, Ángel Saneugenio, quien —a través de un artículo de opinión en el órgano oficial de la Junta Mayor de Hermandades, la revista Passio—, ha tenido a bien cargar contra lo que define como "ideología de género".

En un artículo titulado Jesucristo: Modelo y sentido para el hombre, recogido por el diario Levante, el sacerdote gandiense critica la educación que se está impartiendo en los colegios sobre aspectos vinculados a la diversidad sexual.

"El ejercicio de la autonomía sexual se ejerce con la mayoría de edad"

Saneugenio se muestra abiertamente contrario a cómo la política educativa está divulgando entre los escolares las diversas tendencias sexuales. Según el abad, no se debe hablar a los niños de diversidad sexual. "El ejercicio de la autonomía sexual se ejerce con la mayoría de edad. Por lo tanto, los gustos sexuales son percepciones personales, y no antes", escribe el religioso.

Pero Saneugenio no se queda ahí, sino que profundiza alegando que "para enseñar la no discriminación no hace falta alterar la sexualidad de nuestros niños", y añade; "si el Estado hace adoctrinamiento en la escuela estará cometiendo un abuso sexual", que el canónigo llega a comparar con un homicidio o un hurto.

Por último, cita al Papa Francisco con la intención de dar mayor autoridad a su texto. En concreto se refiere a unas palabras que el obispo de Roma tuvo a bien pronunciar en un viaje a Polonia cuando, según señala, consideró "terrible" que "en la escuela se enseñe a los niños que el sexo cada uno lo puede elegir".

Reacciones políticas

El primero en dar la voz de alarma sobre este escrito fue el concejal gandiense Nahuel González, coordinador de Esquerra Unida. Según González, el artículo del abad "insulta a la sociedad, a los creyentes y a los miembros de esta expresión cultural que es la Semana Santa". La vicealcaldese de Gandia, Lorena Milvaques, se mostró igualmente sorprendida y disconforme: "No coincidimos en sus afirmaciones, que son reprobables". La vicealcaldesa, que se confiesa "cristiana y católica", también considera que la percepción del abad sobre la diversidad sexual está "alejada" de la que tienen la mayoría de los cristianos.