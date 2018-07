*En Público somos muy cuidadosos con las fotografías que publicamos, especialmente con las de menores. Sin embargo, hemos decidido publicar estas durísimas imágenes porque consideramos necesario evidenciar, por un lado, el drama y la desesperación que esconden los fenómenos migratorios; y, por otro, que quienes migran, poniendo en riesgo sus vidas, son personas, incluidos niños, y no meros números fríos y sin rostro.



La ONG española Proactiva Open Arms ha denunciado este martes que los guardacostas libios han dejado morir a un niño de corta edad y a una mujer tras hundir la embarcación en la que intentaban cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa.

El fundador de la ONG, Óscar Camps, ha publicado en su cuenta de Twitter una imagen del rescate al que han acudido este martes en la que se puede ver el cadáver de la mujer y el del pequeño sobre los restos de la patera. Según Camps, los guardacostas libios acudieron a su rescate y hundieron la balsa, dejando en el agua a varias personas que se negaron a subir y ser devueltos a Libia.

Cuando llegamos, encontramos a una de las mujeres todavía con vida, no pudimos hacer nada por recuperar a la otra mujer y el niño que al parecer murió pocas horas antes de encontrarlos ¿Cuánto tiempo tendremos que lidiar con asesinos alistados por el gobierno italiano para matar? pic.twitter.com/h9IgUgss3H — Oscar Camps (@campsoscar) 17 de julio de 2018

"La guardia costera libia anunció que había interceptado un bote con 158 personas a bordo y había proporcionado asistencia médica y humanitaria. Lo que no dijeron fue que dejaron a dos mujeres y un niño a bordo y hundieron el barco porque no querían subirse a las patrulleras libias", ha explicado. "Cuando llegamos, encontramos a una de las mujeres todavía con vida, no pudimos hacer nada por recuperar a la otra mujer y el niño que al parecer murió pocas horas antes de encontrarlos ¿Cuánto tiempo tendremos que lidiar con asesinos alistados por el gobierno italiano para matar?

Dos barcos de esta ONG catalana han vuelto a patrullar el Mediterráneo central, el velero Astral y el buque insignia Open Arms, que actualmente son los únicos pertenecientes a una ONG que se encuentran en la zona.

Ambas embarcaciones llegaron el 4 de julio a Barcelona después de que el Open Arms rescatara a 60 personas en aguas internacionales frente a Libia, e Italia y Malta le negaran el permiso para desembarcarlos en sus puertos, por lo que finalmente fueron trasladados a la capital catalana, que se ofreció como puerto de acogida.

Denuncian omisión del deber de socorro

"Esta es la consecuencia de no dejar trabajar a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo"

"Quiero denunciar una omisión del deber de socorro en aguas internacionales, tanto del braco mercante Triades, que ha abandonado a una embarcación en peligro plena noche, como de los autodenominados guardacostas libios", ha dicho Camps en un vídeo difundido tras el rescate. Los libios, asegura, "llegan dos días y dos noches tarde y abandonan a dos mujeres y niño en una embarcación que ellos mismo destruyen. Esta es la consecuencia directa de contratar a milicias armadas para hacer creer el resto de Europa que Libia es un país y un Estado seguro. Esta es la consecuencia directa de no dejar trabajar a las ONG que salvan vidas en el Mediterráneo", ha lamentado.

🔴 #ULTIMAHORA trovati una donna e un bambino cadaveri, e una donna ancora in vita abbandonati in una barca distrutta a 80 miglia dalla #Libia dalla cosiddetta guardia costiera libica. Denunciamo l'omissione di soccorso. https://t.co/VUsBuZHnLG — Proactiva Open Arms IT (@openarms_it) July 17, 2018

Salvini vuelve a negar el acceso a puertos de Italia

Por su parte, el ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, aseguró este martes que los dos barcos de la ONG española no atracarán en puertos italianos. "Dos barcos de la ONG española han regresado al Mediterráneo en espera de su carga de seres humanos. Que se ahorren dinero y tiempo, los puertos italianos los verán en postal", escribió Salvini en su cuenta de Twitter.

Salvini ha reiterado en numerosas ocasiones que no dejará atracar en los puertos italianos a los barcos de las ONG, pero Proactiva Open Arms explicó en una rueda de prensa en Roma que volverían al Mediterráneo Central y que trasladarían a España a los inmigrantes rescatados.