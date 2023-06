Hay ocasiones en las que compramos o vendemos algo por plataformas de segunda mano como Vinted o Wallapop y las cosas no salen como esperábamos. Es posible incluso que tengamos que presentar una reclamación.

Pero para que no pierdas el tiempo y tengas claro cuáles son los pasos a seguir, en esta ocasión, es el turno de ocuparse de este contratiempo para informarte de cómo reclamar si te engañan en Wallapop o Vinted.

Plataformas de segunda mano

Las plataformas online de segunda mano tienen todas un uso similar. Abres una cuenta para comprar y/o vender en ellas, subes las fotografías del artículo del que deseas desprenderte y añades los datos que consideres para dar toda la información posible sobre el mismo y que los compradores se hagan una idea completa de lo que van a adquirir.

A quien le interese lo comprará en la plataforma y tú deberás enviarlo convenientemente empaquetado a través del sistema de mensajería correspondiente. Una vez efectuada la transacción, la plataforma ingresará el dinero del comprador al vendedor en el número de cuenta que haya facilitado a la hora de darse de alta. Si actúas como comprador, el procedimiento es a la inversa, y tienes dos días desde que llega el paquete para indicar que todo está correcto o bien presentar una reclamación.

Problemas técnicos en las plataformas

En estas compras y ventas online podemos tener problemas relacionados con la compraventa, pero también con el aspecto técnico. En este supuesto, te saldrá en Wallapop un aviso para que contactes con ellos. Selecciona entonces Contactar ahora y verás cómo se abre una pantalla en la que hay espacio para que pongas el motivo de la reclamación o la consulta que desees hacer a Wallapop. Después deberás darle a enviar.

Si todo ha ido correctamente, aparecerá un mensaje confirmando la recepción de la reclamación e informándote de que, a la mayor brevedad, se pondrán en contacto contigo para solventar tu problema tras atender tu solicitud. Pero en cuanto al tema de las reclamaciones porque te han engañado al venderte algo, el procedimiento difiere.

Problemas con las compras

Hay varias razones por las que puedes necesitar presentar una reclamación después de haber comprado un producto en Wallapop o Vinted. Es posible que el artículo no se corresponda con las características del modelo que viste o incluso que sea falso cuando se indicaba que era original. También puede estar defectuoso, haber sufrido algún daño en el transporte o que no te llegue el paquete. En cualquiera de estos casos, el procedimiento para reclamar es similar, con un plazo de 48 horas desde que el paquete haya sido entregado.

No obstante, primero ten en cuenta que la política de reembolso de Vinted no cubre aquellos casos en los que el artículo no te quede bien o, una vez en la mano, te arrepientas de la compra porque no te parezca de tu estilo. En estos supuestos, solo podrás recurrir a la devolución del vendedor y esperar a que la acepte o no.

Reclamaciones como comprador

Para reclamar, debes abrir la aplicación de Wallapop y ponerte en contacto con el vendedor a través del chat. Aquí hay un botón que indica Todo Ok, el cual se debe marcar si has recibido el producto que querías y en perfecto estado. Pero en la parte inferior hay un enlace para cuando esto no sea así y quieras abrir una disputa a través del chat. Después de pinchar en él tendrás que seleccionar cuál es la causa por la que no estás satisfecho con la compra y detallar el problema. Si lo deseas, puedes incluir fotos.

Entonces existe la posibilidad de que el vendedor acepte la devolución, por lo que se generará una etiqueta para el envío del producto, y cuando prepares el paquete y aquel lo reciba, se te devolverá el dinero. La devolución es gratuita para comprador y vendedor.

El procedimiento en Vinted es similar. Debes contactar con la plataforma a partir del enlace Tengo un problema, donde podrás elegir el motivo de la incidencia para presentar la reclamación. En el supuesto de paquete perdido, se localizará y se te indicará como recogerlo. Vinted asegura la devolución del dinero si el pedido no llega, si llega dañado o si no se corresponde con las características y la descripción en la página.

Rechazo de la devolución

La situación se complica cuando el vendedor no acepta la devolución, por lo que tampoco podrías recuperar tu dinero. ¿Cómo reclamar entonces? Primero deberás esperar. Y es que cuando se produce la negativa por parte del vendedor, todo pasa a manos del centro de soporte de Wallapop, que no tiene un plazo específico para responder. No obstante, una vez que lo haga, si te da la razón, se te ingresará tu dinero en 48 horas.

Dinero retenido

También puede suceder que, en Wallapop, adquieras un artículo, pagues y el vendedor no acepte la compra, cancele la transacción o no te envíe el paquete en el plazo estipulado de entre dos y ocho días laborales tras el pago. En este tipo de casos, Wallapop te reembolsará el dinero en un plazo de 10 días si efectuaste el pago con tarjeta y de tres días si lo hiciste con Paypal.

Sin embargo, puede suceder que, si el envío ni siquiera haya sido procesado por Correos o la empresa de transporte correspondiente, tu dinero quede retenido. A efectos prácticos, lo que sucederá será que la entidad bancaria retendrá el importe a la espera de que la plataforma te lo cobre o cancele o anule la operación. Pero es frecuente que esta acción se demore o ni siquiera se produzca. Para evitarlo, deberás solicitar a Wallapop el código ARN de la transacción de compra y facilitárselo luego a tu banco con la finalidad de acreditar que aquella no se efectuó, para que vuelvan a transferir el dinero a tu cuenta.

Sea cual sea el problema con el que te encuentres, también es posible contactar directamente con Wallapop por el correo electrónico (soporte.envio@wallapop.com), a través de sus redes sociales o por correo ordinario a su dirección en España (Avenida Meridiana, 89, P. 6 CP. 08026, Barcelona). Y si quieres contactar con Vinted puedes hacerlo a través del contacto directo en su web o del servicio de atención al cliente de la aplicación.