La CEO de YouTube, Susan Wojcicki, ha criticado de nuevo la propuesta de directiva de derechos de autor de la Unión Europea, cuyo artículo 13 busca responsabilizar a las plataformas como vigilantes del 'copyright' de los contenidos que los usuarios suben a ellas.

En esta ocasión, en una columna en Financial Times (y reproducido en un blog oficial de la compañía), insiste Wojcicki en que "el enfoque del parlamento no es realista, en muchos casos porque los propietarios de los derechos de autor a menudo no están de acuerdo sobre quién posee qué derechos". "Si los propietarios no pueden ponerse de acuerdo", apunta la responsable, "es imposible esperar que las plataformas que alojan este contenido tomen las decisiones correctas sobre los derechos".

Ésta es la segunda publicación que Wojcicki publica sobre el artículo 13 del proyecto de directiva, uno de los más polémicos, que coloca la responsabilidad de proteger los derechos de autor de los contenidos en manos de las plataformas, en lugar de en las del usuario que los sube. Este artículo plantea que las plataformas de publicación 'online' como Facebook, Twitter, GitHub o eBay se verán obligadas a la instalación de filtros para evitar que los usuarios suban materiales protegidos por derechos de autor, algo que ya hace YouTube con ID Content, por ejemplo, o Instagram, mediante sus propios algoritmos.

Así, YouTube recrudece sus críticas ya que por primera vez la plataforma, propiedad de Google, reconoce no tiene ni la capacidad técnica ni la financiera para hacer cumplir esta exigencia que plantea la UE.

En su columna, utiliza el ejemplo del videoclip "Despacito", el vídeo más visto en YouTube, como ejemplo de lo complicado que puede ser el proceso.

"Este vídeo contiene múltiples derechos de autor, que van desde la grabación de sonido hasta los derechos de publicación", afirma en su texto. "Si bien YouTube tiene acuerdos con varias entidades para otorgar licencias y pagar por el vídeo, algunos de los titulares de derechos siguen siendo desconocidos", recuerda, y añade: "Esa incertidumbre significa que podríamos tener que bloquear vídeos como éste para evitar la responsabilidad en virtud del artículo 13".

Wojcicki asegura que cada minuto se suben a la plataforma 400 horas de vídeo, lo que da una idea de la capacidad que debería tener una plataforma como YouTube para erigirse en 'policía' de los derechos de autor. Las responsabilidades potenciales podrían ser tan grandes que ninguna compañía podría semejantes riesgo financiero y jurídico de este calibre, apunta la responsable.

Asimismo, apunta que en los últimos 12 meses YouTube ha pagado mas de 800 millones de euros para propietarios de contenido en la UE. "Hasta la fecha, hemos utilizado el sistema para pagar a los titulares de derechos más de 2.500 millones de euros por el uso de su contenido por parte de terceros", afirma Wojcicki. "Creemos que Content ID ofrece la mejor solución para administrar derechos a escala global".

YouTube ha invertido más de 100 millones de dólares en su sistema de identificación de contenido desde su lanzamiento en octubre de 2007, recuerda The Verge. Wojcicki cree que es la mejor manera de rastrear cualquier infracción de derechos de autor y garantizar de esta manera que los propietarios de los derechos de autor cobren cuando se utiliza su material.

Por otro lado, advierte de las consecuencias de una aplicación estricta de la futura directiva. "Los residentes de la UE corren el riesgo de no poder ver vídeos que, solamente en el mes pasado se han visto mas de 90.000 millones de veces", comenta. "Esos vídeos vienen de todo el mundo, incluyendo mas de 35 millones de canales europeos", apunta.

Está previsto que el voto final sobre la aprobación de la directiva de derechos de autor tenga lugar el próximo mes de enero.