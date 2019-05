En España se celebran más de 800 festivales de música al año, la mayoría en los meses de junio, julio y agosto, aprovechando los cientos de horas de sol y calor y de kilómetros de playa que acapara la costa española. Por estos y otros factores, como el aumento de la demanda de música en directo en detrimento de la compra física de discos, España se ha convertido en el país europeo con mayor número de festivales al aire libre. Además, han crecido sobremanera los festivales de interior, como en Madrid.

Y es todo un negocio. Los festivales mueven más de 2,5 millones de personas cada temporada en el país y solo los diez más importantes tienen un impacto económico de más de 400 millones de euros y llegan a 1,6 millones de melómanos. La música en directo reporta casi la mitad del negocio de la música en España, cifrado en 5.000 millones en total, según un estudio de Promusicae.

Entre los festivales estatales más multitudinarios se encuentran el Arenal Sound de Burriana, el Rototom Sunsplash y el FIB de Benicàssim, el Primavera Sound y el Sónar de Barcelona, el Viña Rock de Villarobledo, el Mad Cool de Madrid, el BBK Live de Bilbao, el Resurrection Fest de Viveiro, Dreambeach de Villaricos, Medusa Sunbeach de Cullera, el Marenostrum de Valencia, el Sonorama Ribera de Aranda de Duero.

Pero también hay decenas de festivales de formato mediano o pequeño. Es raro que en la actualidad cada provincia no tenga al menos su propio evento veraniego de referencia. La escalada de festivales en los últimos cinco años, derivada de la moda de un turismo musical juvenil pero selecto, puede saturar el mercado, ya que no quedan en el calendario fechas en los fines de semana estivales para que no se pisen dos festivales importantes, que suelen querer disponer de los grupos de moda de cada temporada.

Imagen del festival Viña Rock | Europa Press

De momento, no hay riesgo de colapso y parece que hay público para casi todos, diversificando la oferta a estilos de música distintos. Los pioneros festivales de los 90 eran mayoritariamente de rock e indie, como el FIB o el Doctor Music, pero poco a poco fueron llegando los dedicados a la música electrónica, pop, hasta encontrar hoy en día géneros tan distintos como el rap, metal, jazz, reggae, folk, balkan o el más reciente trap. U otros en los que hay escenarios para todos los gustos.

Los festivales no solo se han convertido en una plataforma para los grupos de moda del momento, para viejas glorias o como escenarios de lanzamiento para jóvenes que solo triunfaban en redes sociales. Cada macrofestival es mucho más que eso porque cada vez ofrecen más propuestas gastronómicas, de ocio, comerciales para determinadas marcas de lanzamiento o incluso acogen reivindicaciones de carácter social.

Algunos festivales ya incorporan tiendas de comercio justo, mensajes a favor del reciclaje, 'puntos violetas' contra las agresiones sexuales e incluso otros van más allá, como el Primavera Sound, y buscan una paridad de género en escenarios principales de su larga oferta musical. Premisas acordes con una sociedad y juventud concienciada socialmente.

Para no perdernos en la vorágine de la música en vivo de este verano 2019, hemos elaborado un calendario marco de los mejores festivales (grandes y pequeños; conocidos y desconocidos) de España y Portugal, un recorrido por los eventos más importantes, los alternativos, con repaso a los grupos destacados, entradas disponibles, precios, accesibilidad, recursos y curiosidades. Todas las semanas informaremos en Público de cuales son los detalles de los festivales más destacados cada del fin de semana y además publicaremos crónicas de algunos de los más destacados. Bienvenidos a nuestro periplo festivalero.



Festivales más destacados en junio

Primavera Sound (29 de mayo - 2 de junio, Barcelona)

Grupos destacados confirmados : Stephen Malkmus and The Jicks, Miley Cyrus, Stereolab, Suede, Low, Tame Impala, Rosalía.

Fácyl Festival (29 de mayo - 2 de junio, Salamanca)

Grupos destacados confirmados : Sôber, Morgan, La Excepción, Juan Perro, Agoraphobia, Los Punsetes, Kitai.

Ourenrock Sound (30 de mayo - 1 de junio, Ourense)

Grupos destacados confirmados : La Pegatina, Triángulo de Amor Bizarro, Boikot, Carolina Durante.

Bull Music Festival (31 de mayo y 1 de junio, Granada)

Grupos destacados confirmados : Fuel Fandango, Rozalén, Los Zigarros, Dorian, C.Tangana, Mago de Oz, Eskorzo.

NOS Primavera Sound (6-8 de junio, Oporto, Portugal)

Grupos destacados confirmados : Solange, Stereolab, Jorge Ben Jor, J Balvin, Interpol, James Blake, Erykah Badu, Nina Kraviz.

Festival de Les Arts (7-8 de junio, Valencia)

Grupos destacados confirmados : Fangoria, Shinova, Vestusta Morla, Iván Ferreiro, Cariño, La Plata.

Palencia Sonora (6-9 de junio, Palencia)

Grupos destacados confirmados : Viva Suecia, Roosevelt, La Casa Azul, Novedades Carminha.

Sonidos Líquidos (7-8 de junio, Lanzarote)

Grupos destacados confirmados : Second, !!! (Chk Chk Chk), Colectivo Panamara, Viva Suecia, Zombie Love.

O Son do Camiño (13-15 de junio, Santiago de Compostela)

Grupos destacados confirmados : Bastille, Rosalía, The Hives, Iggy Pop, David Guetta, The Zombie Kids.

Rock the Coast (14-15 de junio, Fuengirola)

Grupos destacados confirmados : Scorpions, Rainbow, The Darkness, Europe.

Paraíso Festival (14-15 de junio, Madrid)

Grupos destacados confirmados : Chvrches, Guacamayo Tropical, Kampire, Mula.

Ribera Sound (14-15 de junio, Tudela de Navarra)

Grupos destacados confirmados : Mägo de Oz, Celtas Cortos, La Fuga, Columpio Asesino, La Bien Querida.

BBK Music Legends Festival (14-15 de junio, Bilbao)

Grupos destacados confirmados : The Beach Boys, Suzanne Vega, Ben Harper and The Innocent Criminals, Little Steven.

Monkey Weekend (14-16 de junio, Cádiz)

Grupos destacados confirmados : Flamin' Groovies, Joe Crespúsculo, Los Hermanos Cubero, GOA, Detergente Líquido.

Embassa't (14-15 de junio, Sabadell)

Grupos destacados confirmados : Novedades Carminha, Joe Crespúsculo, Delaporte, Cariño.

Festival de los Sentidos (14-16 de junio, La Roda)

Grupos destacados confirmados : Ángel Stanich, Rayden, Veintiuno, Floridablanca, Nixon.

Animal Sound (14-16 de junio, Murcia)

Grupos destacados confirmados : SFDK, DJ Nano, Ayak Prok, Angerfist, Dubvision.

Z! Live Rock Fest (14-15 de junio, Zamora)

Grupos destacados confirmados : Kamelot, Hamlet, Saratoga, Tierra Santa.

Azkena Rock (21-22 de junio, Vitoria-Gasteiz)

Grupos destacados confirmados : Stray Cats, The B-52 S, Wilco, The Cult, Neko Case.

A Summer Story (21-22 de junio, Madrid)

Grupos destacados confirmados : Dimitri Vegas y Like Mike, Don Diablo, Lost Frequencies, DJ Nano.

Black is Back! (21-22 de junio, Madrid)

Grupos destacados confirmados : Yola, Vintage Trouble, Songhoy Blues, Baloji, Volcanes, Kokoko!

Conexión Valladolid (21-22 de junio, Valladolid)

Grupos destacados confirmados : Rozalén, Amaia, Vetusta Morla, SFDK, Depedro.

El Festín de Carne Cruda (22 de junio, Barcelona)

Grupos destacados confirmados : Albert Pla, Triángulo de Amor Bizarro, The New Raemon, Side Chick.

ARN Culture & Business Pride (21-22 de junio, Tenerife)

Grupos destacados confirmados : Neneh Cherry, Miss Caffeina, Monarchy.

Festival Vintoro (21-22 de junio, Zamora)

Grupos destacados confirmados : Talco, KOMA, Gatillazo, Boikot, Porretas.

Nowa Reggae (21-23 de junio, Vilanova i la Geltrú)

Grupos destacados confirmados : Twinkle Brothers, Lival Thompson, Roy and Yvonne, Don Cosmic, Primatical Sound.

Download Festival Madrid (28-30 de junio, Madrid)

Grupos destacados confirmados : Tool, Scorpions, Slipknot, Toundra, Sabaton, Berri Txarrak.

Más Músicas (28-29 de junko, Madrid)

Grupos destacados confirmados : Black Heart Girls, Carmen Boza, Cris Méndez, Cosmosoul.

Polifonik Sound (28-29 de junio, Barbastro)

Grupos destacados confirmados : Second, Marlango, Full, Cupido, Carolina Durante.

Love the Tuenti's (29-30 de junio, Madrid)

Grupos destacados confirmados : El Sueño de Morfeo, Álex Ubago, Efecto Mariposa, Andy y Lucas, Pignoise, Camela, Conchita.

Músicos en la Naturaleza (29 de junio, Hoyos del Espino)

Grupos destacados confirmados : Rod Stewart, Waterboys, Rulo y La Contrabanda.



Imagen del festival A Summer Story | EFE

Festivales más destacados en julio

Psychobilly Meeting (2-9 de julio, Pineda de Mar)

Grupos más destacados confirmados : The Delta Bombers, Restless, The Koffin Kats, Cyclone, The Twilighters, King Kurt.

Resurrection Fest (3-6 de julio, Viveiro)

Grupos más destacados confirmados : Slipknot, Arch Enemy, Skaver, Avatar, Testament, Terror, Toundra.

Cruïlla (3-6 de julio, Barcelona)

Grupos más destacados confirmados : Foals, Bastille, Garbage, Kylie Minogue, Love of Lesbian, Natos y Waor.

Weekend Beach Festival (3-6 de julio, Málaga)

Grupos más destacados confirmados : Mojinos Escozíos, Ozuna, Medina Azahara, Ska-P, Paco Osuna, Varry Brava, Zoo.

Festival Río Babel (4-6 de julio, Madrid)

Grupos más destacados confirmados : Bad Bunny, Bomba Estéreo, Jorge Drexler, Él Mató a un Policía Motorizado, Fatboy Slim.

PortAmérica (4-6 de julio, Pontevedra)

Grupos más destacados confirmados : Carlos Sadness, Andrés Calamaro, Madness, Elefantes, Sidecars.

Rock Fest Barcelona (4-7 de julio, Barcelona)

Grupos más destacados confirmados : Def Leppard, ZZ Top, W.A.S.P., King Diamond, Saxon, Michael Schenker, Fest, Europe, Venom.

Vida Festival (4-6 de julio, Vilanova i la Geltrú)

Grupos más destacados confirmados : The Charlatans, Beirut, Hot Chip, José González, Sharon Van Etten, Madness.

VOA Heavy Rock Festival (4-5 de julio, Lisboa)

Grupos más destacados confirmados : Slipknot, Slayer, Lab of God, Gojira, Trivium, Moonspell, Arch Enemy.

Huercasa Country Festival (5-7 de julio, Riaza)

Grupos más destacados confirmados : Quique González, Will Huge, Ashley Campbell, Hayes Carll, The Long Ryders.

Music Port Fest (5-6 de julio, Sagunto)

Grupos más destacados confirmados : Izal, Mando Diao, Carlos Sadness, Rayden, Anni B Sweet.

Pulpop Festival (5-6 de julio, Roquetas de Mar )

Grupos más destacados confirmados : Roosevelt, Guadalupe Plata, T. Firefly.

Mad Cool (11-13 de julio, Madrid)

Grupos más destacados confirmados : The Smashing Pumpkins, The Cure, Vampire Weekend, Mogwai, The National, Bon Iver, Iggy Pop.

Bilbao BBK Live (11-13 de julio, Bilbao)

Grupos más destacados confirmados : Liam Gallagher, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Weezer, The Good, The Bad & The Queen, IDLES, Suede.

NOS Alive (11-13 de julio, Lisboa)

Grupos más destacados confirmados : The Cure, The Chemical Brothers, Bon Iver, Thom Yorke, Vampire Weekend.

Marenostrum Xperience (12-13 de julio, Valencia)

Grupos más destacados confirmados : Jauz, Slushii, Jay Hardway, Dannic, Mike Williams, Third Party, Gian Varela, Tony Junior.

Doctor Music Festival (12-14 de julio, Montmeló, Barcelona)

Grupos más destacados confirmados : The Strokes, The Smashing Pumpkins, King Crimson, Primal Scream, Richie Hawtin, Rosalía, Sabaton.

Big Bang Vintage Festival (12-14 de julio, Las Palmas)

Grupos más destacados confirmados : The Stargazers,The Jets, AI Dual, The Picadilly Bullfrogs.

Granirock (11-13 de julio, Badajoz)

Grupos más destacados confirmados : Mala Rodríguez, Soziedad Alkoholika, Mojinos Eskozíos, Non Servium, Noxfilia, The Buzzos, Yo No Las Conozco, Mafalda.

BluesCazorla (11-13 de julio, Cazorla)

Grupos más destacados confirmados : Eric Bibb, Melvin Taylor y John Primer.

Super Bock Super Rock (17-20 de julio, Lisboa)

Grupos más destacados confirmados : Lana Del Rey, Phoenix, Calexico e Iron & Wine, Metronomy, Jungle, FKJ, Cat Power.

Sónar (18-20 de julio, Barcelona)

Grupos más destacados confirmados : A$ap Rocky, Disclosure DJ Show, Bad Bunny, Lil Uzi Vert, Skepta, Paul Kalkbrenner.

FIB (18-21 de julio, Benicasim)

Grupos más destacados confirmados : Lana Del Rey, Kings of Leon, Fatboy Slim, Franz Ferdinand y The 1975.

LeturAlma (19-21 de julio, Letur)

Grupos más destacados confirmados : Arco, Guateque Sónico, Takones Rumberos Social Club, Felices las Cuatro, Julia Martínez y Carletti Porta.

MEO Marés Vivas (19-21 de julio, Oporto)

Grupos más destacados confirmados : Sting, Morcheeba, Mando Diao, Snow Patrol, Keane, HMB.

La Mar de Músicas (19-27 de julio, Cartagena)

Grupos destacados confirmados : Elza Soares, Mon Laferte, Mayra Andrade, Marlon Williams, Pongo, Ólafur Arnalds, Kamasi Washington.

4ever Valencia Fest (21 de julio, Valencia)

Grupos destacados confirmados : Los Planetas, Keane, La Plata.

Iboga Summer Festival (24-28 de julio, Tavernes de la Valldigna)

Grupos destacados confirmados : Orishas, Dubioza Kolektiv, Fanfare Ciocarlia, La P’Tite Fumée, Femi Kuti and Positive Force.

Imagina Funk (25-27 de julio, Jaén)

Grupos destacados confirmados : Mamas Gun, Golden Days, Andy AP Platts.

Motorbeach Festival (25-28 de julio, Playa Espasa, Asturias)

Grupos destacados confirmados : Burning, Ray Collins Hot Club, Los Deltonos, The Monsters.

Low Festival (26-28 de julio, Benidorm)

Grupos destacados confirmados : Vetusta Morla, The Vaccines, New Order, MØ.



Imagen del Festival Mad Cool

Festivales más destacados en agosto

Arenal Sound (30 de julio - 4 de agosto, Burriana)

Grupos más destacados confirmados : Martin Garrix, Don Diablo, Farruko, Annita, C.Tangana, Dellafuente, Morat.

The Juergas Rock Festival (31 de julio - 3 de agosto, Adra, Almería)

Grupos más destacados confirmados : Sepultura, Macaco, Soziedad Alkoholika, Sons of Aguirre, El Canijo de Jerez, Desakato.

Santander Music (1-3 de agosto, Santander)

Grupos más destacados confirmados : The Milkyway Express, Quentin Gas y Los Zíngaros, Furia Trinidad, Jambalayaband.

SonRías Baixas (1-3 de agosto, Pontevedra)

Grupos más destacados confirmados : La M.O.D.A., Dubioza kolektiv, Segismundo Toxicómano, Toteking, Boikot, Dakidarría, Iseo & Dodosound.

Tsunami Xixón (2-3 de agosto, Gijón)

Grupos más destacados confirmados : The Offspring, Kaiser Chiefs, Danko Jones.

MEO Sudoeste (6-10 de agosto, Zambujeira do Mar)

Grupos más destacados confirmados : Steve Aoki, Rita Ora, Post Malone, Anitta, Years & Years.

Festival Noroeste (6-11 de agosto, A Coruña)

Grupos más destacados confirmados : Kaiser Chiefs, Los Mambo Jambo, Rolling Bowling.

Leyendas del Rock (7-10 de agosto, Villena)

Grupos más destacados confirmados : Thin Lizzy, Airbourne, HammerFall, Apocalyptica, Cradle of Filth, Warcry, Rata Blanca.

Neopop Festival (7-10 de agosto, Viana do Castelo)

Grupos más destacados confirmados : Underworld, Richie Hawtin, Amelie Lens.

Sonorama Ribera (7-11 de agosto, Aranda de Duero)

Grupos más destacados confirmados : Nacho Cano, Second, Carolina Durante, Mucho, Basanta, Fuel Fandango, Los Vinagres.

Dreambeach (7-11 de agosto, Villaricos, Almería)

Grupos más destacados confirmados : Armin van Buuren, Steve Aoki, Don Diablo, Paul Kalkbrenner, Adam Beyer, Marco Carola.

Vagos Metal Fest (8-11 de agosto, Vagos)

Grupos más destacados confirmados : Six Feet Under, Stratovarius, Candlemass, Satyricon.

Sonic Blast (8-10 de agosto, Moledo)

Grupos más destacados confirmados : Orange Goblin, Om, Graveyard, Eyehategod, Earthless.

Paredes de Coura (14-17 de agosto, Paredes de Coura)

Grupos más destacados confirmados : New Order, The National, Patti Smith, Suede, Car Seat Headrest.

Cooltural Fest (15-18 de agosto, Almería)

Grupos más destacados confirmados : Vetusta Morla, Miss Caffeina, El Columpio Asesino, Viva Suecia, Second, Zahara, Depedro.

Frank Rock & Blues Festival (15-17 de agosto, Torreperogil, Jaén)

Grupos más destacados confirmados : Savoy Brown, The Soul Jacket, Eva Vázquez & the Wolves.

No Sin Música (16-17 de agosto, Cádiz)

Grupos más destacados confirmados : Lagartija Nick, La Sonrisa de Julia, Aurora & The Betrayers, Niños Mutantes.

Rototom Sunsplash (16-22 de agosto, Benicasim)

Grupos más destacados confirmados : Ziggy Marley, Chronixx y Busy Signal.

Gigante Festival (29-31 de agosto, Guadalajara)

Grupos más destacados confirmados : Monterrosa, Hickeys, Ladilla Rusa, Las Chillers, Wise Men Project, The Garlic Phantoms, Claim.

MUWI Wine Music Fest (29 de agosto - 1 de septiembre, Logroño)

Grupos más destacados confirmados : Iván Ferreiro, Ángel Stanich, Viva Suecia, Delafé, Cariño.