Cinco series de Filmin que no te puedes perder

Aunque hace mucho tiempo que las series que aterrizan en España dejaron de tener solo acento americano, Filmin es una de esas plataformas que sabe rebuscar en otros países europeos y dar con pequeños y grandes tesoros seriéfilos. Su catálogo está plagado de un buen puñado de ellos. Sin las prisas por ir pegados al estreno en sus lugares de origen, se dan fenómenos como que el de las francesas Hipócatres y El Colapso que, por el momento en el que llegaron a España, vivieron una especie de segunda vida fuera de Francia, donde ya habían sido aplaudidas antes.

'Informer'

Informer. — Filmin

Estrenada en 2018 por la BBC, es una de las joyas seriéfilas con las que cuenta el catálogo de Filmin. Informer fue el primer trabajo para la televisión de Rory Haines y Sohrab Noshirvani y no han vuelto a estrenar otro. Se trata de un thriller trepidante centrado, principalmente, en la relación que se genera entre un informante reclutado contra su voluntad y el agente de una unidad antiterrorista del Reino Unido consciente de lo que hay en juego en el día a día de su trabajo. Gabe Waters (Paddy Considine) y Raza Shar (Nabhaan Rizwan) ponen de manifiesto el clima de tensión que se vive en un mundo como el suyo donde el terrorismo no es solo algo que se escucha en televisión. El título de la serie, compuesta de solo seis episodios, no deja lugar a dudas de qué es lo importante en su trama y el valor que los informantes tienen en la guerra contra el terror.

'Hipócrates'

Hipócrates. — Filmin

El recorrido de esta serie, que hace solo unas semanas estrenaba su segunda temporada en Filmin y que en Francia se lanzó en 2018, es de esos con historia. La suya surgió en 2014 en forma de una película del mismo título y con Thomas Lilti como autor en ambos formatos. Él, que antes de cineasta ha sido médico, lleva años abordando la sanidad como tema en sus trabajos. En Hipócatres, la serie, todo comienza con una plantilla en cuarentena y el ala de un hospital francés que debe sobrevivir con tres médicos residentes y un médico de origen albanés que trabaja como forense. Se llaman Chloè (Louise Bourgoin), Hugo (Zacharie Chasseriaud), Alyson (Alice Belaïdi) y Arben (Karim Leklou) y son las principales víctimas de no invertir en la sanidad pública.

'El Colapso'

El colapso. — Filmin

Un supermercado, una gasolinera, una aldea, una residencia de ancianos, un aeródromo, una central nuclear, un plató de televisión y una isla son los ocho escenarios elegidos por el llamado colectivo Les Parasites (responsable de El Colapso) para una serie que causó sensación por su efectismo a la hora de rodar todos los capítulos en plano secuencia. En cuanto al contenido de los mismos, la idea general que sobrevuela esta miniserie francesa es la de una sociedad que ha colapsado, aunque no se explica la razón exacta. Cada episodio se destina a explorar a un grupo de gente en un entorno diferente y cómo este hace frente a lo sucedido para sobrevivir. Un argumento distópico que, visto con los ojos del confinamiento y la pandemia en España, hizo que su lectura fuese ‘demasiado’ cercana en algunas entregas.

'Halt and Catch Fire'

Serie de culto y recomendación recurrente por parte de la crítica. Estrenada en 2014 por AMC, sus cuatro temporadas de diez episodios cada una están al completo en Filmin para regocijo de sus suscriptores. Fue creada por Christopher Cantwell y Christopher C. Rogers y está ambientada en la década de los años ochenta, en el contexto de la revolución que supuso el ordenador personal en Silicon Valley. Lo realmente importante, lo que atrapa de Halt and Catch Fire son sus personajes. Complejos como el propio ser humano, Joe MacMillan (Lee Pace), Cameron Howe (Mackenzie Davis), Gordon Clark (Scoot McNairy) y Donna Clark (Kerry Bishé), esposa de Gordon, se ganaron el favor del espectador.

'Utopia'

De Utopia hay dos versiones: la británica y la estadounidense. La primera es la original, la serie de culto. La segunda, la que contó con John Cusack y eligió un mal momento para estrenarse tiendo como parte de su argumento un virus. La que se puede ver en Filmin es la de 2013, la creada por Dennis Kelly. Todo empieza con un cómic profético, cuatro frikis y una pregunta, ¿dónde está Jessica Hyde? Quienes la buscan, entre otros muchos, se encuentran el obseso de las conspiraciones Wilson Wilson (Adeel Akhtar); una estudiante de doctorado que ha convertido la investigación de Utopia en su vida, Becky (Alexandra Roach); un informático casi treintañero que cumple con el estereotipo de seguir viviendo con sus padres, Ian (Nathan Stewart-Jarret); y un chaval con demasiado talento para la tecnología a su edad llamado Grant (Oliver Woollford). Además del contenido, lo que la hizo tan popular en su momento fue su tono violento y muy bestia.