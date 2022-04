Diez series para recuperar y hacer un maratón en Semana Santa

Al ritmo de estrenos que va el panorama seriéfilo, siempre hay varios o muchos títulos a los que se les tenía echado el ojo que, aún así, por acumulación, se quedan en la lista de "para cuando haya tiempo". Ahora, con cuatro días libres por delante, puede ser un buen momento para saldar alguna de esas cuentas pendientes. Estas son diez propuestas apetecibles y recomendables que bien merecen una oportunidad y un maratón. Una lista con sugerencias de todo tipo para todo tipo de espectadores.

'Solo asesinatos en el edificio' (Disney+)

La segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio se estrenará el próximo mes de junio. Altamente adictiva, tiene en el trío protagonista, tan dispar como disparatado, su apuesta ganadora. Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez) son tres de los vecinos de un monumental edificio residencial de Nueva York en el que se ha producido una muerte. Adictos a los podcasts de crímenes reales y sin nada más que los una, deciden sumar fuerzas para resolver el misterio de quién era realmente Tim Kono y si murió solo o lo mataron. En el camino se juega, a lo largo de 10 episodios cortos, tanto con el formato como con el lenguaje audiovisual.

'Maniac' (Netflix)

En Maniac, Annie Landsberg (Emma Stone) y Owen Milgrim (Jonah Hill) son dos personas totalmente perdidas en sus problemas mentales y a las que sus familias no prestan el apoyo que necesitan. De hecho, lo que hacen es más bien lo contrario. Ante un panorama así, ambos se apuntan a un experimento farmacológico en el que les prometen arreglarles con la única condición de tomarse tres pastillas. El resultado es una serie inclasificable firmada por Patrick Somerville con dos personajes anclados en la amistad que les une, una ambientación entre los setenta y los ochenta y ese toque personal que Cary Joji Fukunaga (True Detective) le da a todo lo que dirige. Su única temporada consta de 10 episodios de unos 40 minutos de duración.



'Upload' (Amazon Prime Video)

Dos temporadas lleva estrenadas esta joya de Greg Daniels. La primera ), compuesta de 10 episodios, fue toda una sorpresa por su frescura, por su capacidad para crear un universo de ciencia ficción envolvente y altamente probable y contar a la vez una comedia romántica, un thriller e introducir una feroz crítica al sistema de clases. En la segunda, de solo siete capítulos, logró lo que parecía imposible: superarse. Los personajes de Nathan Brown (Robbie Amell) y Nora Anthony (Andy Allo) son tan encantadores que es imposible no entrar en su historia y querer que todo les salga bien, aunque eso no siempre sea posible. Además, en la segunda tanda cobran mayor presencia algunos de los mejores secundarios de la primera y la decisión le sienta bien a la serie.

'Maricón Perdido' (TNT / HBO Max)

Bob Pop reflejó en Maricón Perdido buena parte de su adolescencia y juventud en una serie aclamada por crítica, público y premios que merece la pena ver por el quién, el qué y el cómo. Gabriel Sánchez y Carlos González interpretan a esas versiones en la pantalla de uno de los personajes televisivos y escritores más representativos del panorama nacional. Producida por El Terrat (The Mediapro Studio), Maricón Perdido es una ficción sobre el acoso, la violencia y el empeño de quien los sufre por no rendirse y levantarse una y otra vez. En solo seis episodios, Bob Pop consigue divertir, emocionar, remover y concienciar.

'Chernobyl' (HBO Max)

Fue uno de los estrenos que más dio de qué hablar a la crítica en 2019. Centrada en el accidente sufrido en el reactor número cuatro de la central nuclear de Vladímir Ilich Lenin, el guion de Craig Mazin se centra en contar qué pasó, cómo pasó y quiénes estuvieron involucrados en un desastre del que aún hoy, más de 30 años después, se siguen pagando las consecuencias. Chernobyl explora como serie todo lo que se hizo mal entonces y cómo la arrogancia y la mala gestión de algunos influyó en las dimensiones de la catástrofe. Stellan Skarsgård, Jared Harris y Emily Watson firman unas interpretaciones impecables. Se trata de una miniserie de cinco episodios.

'Separación' (Apple TV+)

Pese a que la plataforma de streaming de Apple TV+ no ha calado todavía demasiado en el público en general, en su catálogo hay verdaderos tesoros seriéfilos como este, que acaba de emitir su último episodio, el noveno. Una serie sobre la conciliación llevada al extremo en la que se va de más a mucho más en cada capítulo para desconcierto y disfrute de quien la ve. El viaje es tan gratificante como espectador que Mark (Adam Scott), Irving (John Turturro), Dylan (Zach Cherry) y Helly (Britt Lower) se convierten en los compañeros de trabajo que cualquiera querría tener. No así Lumon, esa empresa de aviesas intenciones en la que para trabajar hay que someterse a un procedimiento quirúrgico con el que separar la vida personal de la laboral.

'Parliament' (Filmin)

Aunque la segunda temporada aún no se ha estrenado (lo hará pronto), la primera está disponible en Filmin desde hace tiempo y ofrece un divertido acercamiento a las cocinas de la política europea firmada por Noé Debré. De la mano de Samy (Xavier Lacaille), becario de un diputado europeo francés especializado en no hacer nada y a lo largo de diez episodios de una media hora de duración, la serie recorre los pasillos del Parlamento Europeo para explicar con mucho humor y retranca cómo funciona eso de aprobar una ley sobre el cercenamiento de aletas de tiburón.

'La Unidad' (Movistar+)

La Unidad estrenó en marzo una segunda temporada que alcanza el mismo nivel de calidad que la primera. En esta nueva tanda Alberto Marini y Dani de la Torre, sus creadores, tomaron una decisión tan arriesgada como valiente en el arranque que marcó el camino del resto de episodios. Si en su estreno el equipo de la comisaria Carla Torres (Nathalie Poza) enfrentaba el peligro del terrorismo en distintos puntos, en la segunda este llega a la misma puerta de su casa. Adrenalina, tensión, buenos personajes y una trama bien planteada y resuelta. En total, doce episodios y la confirmación de que habrá más.

'Hit' (RTVE)

Joaquín Oristrell es el creador de esta serie emitida en TVE y protagonizada por Daniel Grao. Conocido por sus iniciales, Hugo Ibarra Toledo es un educador social que arrastra el trauma que le dejó haber vivido en primera persona un tiroteo en un instituto estadounidense y que se presenta como el último recurso de los equipos directivos. Su misión es recuperar a alumnos que otros han dado por perdidos. En su primera temporada, que ponía en evidencia que en los institutos españoles también hay violencia aunque no haya armas, HIT era contratado por un centro madrileño. En la segunda, también de 10 episodios, se trasladaba a Puertollano (Ciudad Real) en un intento por recomponerse.



'Muñeca rusa' (Netflix)

Una serie sugerente que pide paciencia al espectador. El próximo 20 de abril estrenará en Netflix su segunda temporada. En la primera, de ocho episodios, Nadia (Natasha Lyonne) se quedaba atrapada en el tiempo y vivía una y otra vez su particular 'día de la marmota'. Condenada a revivir el día de su cumpleaños, no podía evitar morir al final de su propia fiesta. Y cuando moría, vuelta a empezar. Un bucle temporal en el que las drogas que consume su protagonista tienen algo que ver (o quizá no).