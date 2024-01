Estos son todos los ganadores de los Globos de Oro

Mejor película de drama: Oppenheimer

Mejor película de comedia o musical: Pobres Criaturas

Mejor película de habla no inglesa: Anatomía de una caída

Mejor actriz en película de drama: Lily Gladstone - Los Asesinos de la Luna

Mejor actor en película de drama: Cillian Murphy - Oppenheimer



Mejor actriz en película de comedia o musical: Emma Stone - Poor Things

Mejor actor en película de comedia o musical: Paul Giamatti - Los que se quedan



Mejor actriz de reparto: Da'Vine Joy Randolph - Los que se quedan



Mejor actor de reparto: Robert Downey Jr. - Oppenheimer



Mejor película de animación: El Chico y la Garza



Logro cinematográfico o de taquilla: Barbie

Mejor director: Christopher Nolan - Oppenheimer



Mejor guion: Justine Triet y Arthur Harari - Anatomía de una caída



Mejor banda sonora original: Ludwig Göransson - Oppenheimer



Mejor canción original: What I was Made for, Billie Eilish y Finneas O'Connell - Barbie



Mejor serie de drama: Succession

Mejor serie de comedia o musical: The Bear

Mejor serie limitada: Bronca

Mejor actriz en serie de drama: Sarah Snook - Succession

Mejor actor en serie de drama: Kieran Culkin - Succession



Mejor actriz en serie de comedia o musical: Ayo Edebiri - The Bear

Mejor actor en serie de comedia o musical: Jeremy Allen White - The Bear