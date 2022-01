Emmanuel Carrère: 'La realidad del mundo del trabajo hoy es sobre todo la precariedad'

"Jamás compramos nada. Aunque nadie nos lo haya dicho, sabemos que la máquina expendedora no es para nosotras, pertenece a un mundo al que no tenemos acceso: el mundo en el que uno responde cuando le suena el móvil y no calcula el tiempo que perderá si va al baño". Florence Aubenas publicó su libro El muelle de Oustreham en 2010 –en España Anagrama lo publicó al año siguiente- y con él dio voz a las mujeres limpiadoras de los trasbordadores de Normandía y sus miserables condiciones laborables. La periodista trabajó con estas mujeres para contar de primera mano la bajada a los infiernos de las trabajadoras.

El prestigioso y polémico escritor Emmanuel Carrère ahora, en su versión de director de cine (antes había dirigido Retour à Kotelnitch y Le Moustache), recibió el encargo de hacer la adaptación a la gran pantalla, apoyado por la actriz Juliette Binoche, a quien corresponde la verdadera intención de este proyecto. Con el título de En un muelle de Normandía, Carrère recoge la información del texto de Aubenas, pero con una pequeña, q ue se convierte en gran, modificación. Su protagonista no es una periodista, sino una escritora de éxito.

La responsabilidad social del creador

"Hay una cierta ambigüedad en ese acercarte al otro buscando su complicidad", declara Emmanuel Carrére

"El tema principal de En un muelle de Normandía es la humillación de las mujeres", afirma Binoche, mientras que en manos del escritor y cineasta, el asunto de la responsabilidad social de los intelectuales, la traición a la clase obrera, el paternalismo con los desfavorecidos… cobran enorme importancia. Presente en la Sección Perlak del Festival de San Sebastián, donde ganó el Premio del Público a la Mejor Película Europea, Carrère explicó en el certamen que así como el libro de Florence Aubenas, "siendo como es un reportaje, no reflexiona sobre la responsabilidad social del escritor, la película sí lo hace porque yo tengo tendencia a interrogarme sobre mi trabajo".

"Hay una cierta ambigüedad en ese acercarte al otro buscando su complicidad, pero sin pedirle permiso para indagar en su vida –señaló en un encuentro con periodistas en Donosti-. Hay algo de traición ahí. En ese sentido, el personaje de Juliette Binoche muestra la preocupación que yo, como escritor, tendría de haber sido el autor de dicho libro".

Juliette Binoche es la protagonista de la película. — Karma Films

Mentira e impostura

Los temas recurrentes de la obra escrita de Emmanuel Carrère, son la mentira, la traición y la impostura

En la película, con actrices no profesionales al lado de una espléndida Juliette Binoche, se cuenta cómo la popular escritora Marianne Winckler decide ‘infiltrarse’ entre las limpiadoras para escribir sobre la precariedad laboral. Lo hace ocultando su identidad. A medida que pasan los días, el trabajo duro y la sororidad entre las trabajadoras hacen que se teja un vínculo de amistad entre la escritora y ellas. Carrère, entonces, indaga en la reacción de estas mujeres cuando la verdad salga a la luz.

Con guion escrito en colaboración con Hélène Devynck, En un muelle de Normandía insiste en los temas recurrentes de la obra escrita de Emmanuel Carrère, en la mentira, la traición y la impostura. El libro de Florence Aubenas ha sido "muy útil, porque éste realmente ha conseguido cambiar la mirada de la gente sobre estas trabajadoras que eran invisibles". Sin embargo, con el simple gesto de convertir al personaje en novelista reconocida, la cuestión adquiere una dimensión diferente y el autor se cuestiona si es legítimo o no criticar a esta autora.

Los trabajadores de la cultura

"No hay ningún sentido de culpabilidad; el objetivo es comprender la vida de estas casi esclavas domésticas y si es posible cambiar las conciencias sobre su condición miserable. Es exactamente lo que pasó con el libro de Florence, que afortunadamente tuvo un gran éxito y que creo… espero… ha cambiado las condiciones de las mujeres de la limpieza. Y las ha hecho visibles", dice Binoche.

Una secuencia de la película. — Karma Films

No está tan claro este asunto en el caso de Carrère, quien, sin embargo, se felicita por lo que sirva para este colectivo de mujeres limpiadoras su película. "La realidad del mundo del trabajo es sobre todo la precariedad. Hoy el libro, que se publicó hace diez años, es incluso más actual que entonces. Ahora en Francia están los chalecos amarillos, la revuelta sociológica, y estas mujeres podrían ser perfectamente chalecos amarillos".

"Soy consciente –concluyó el escritor- de que esta precariedad laboral también existen y es muy grave entre muchos de los trabajadores de la cultura. Desde que leí el libro de Florence soy mucho más consciente de los trabajos precarios. Me parece que un libro así tiene muchísima utilidad si nos ayuda a ampliar la conciencia y a conocer mejor la realidad de estas mujeres limpiadoras y a pensar en otros oficios. Al conocer esta realidad, seguramente tirarás de la cadena del váter en el hotel, tendrás más conciencia de lo que haces para que estas mujeres tengan menos trabajo".